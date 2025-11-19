قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
أخبار العالم

ترامب: الولايات المتحدة تنوي بيع الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورا للسعودية

ولي العهد السعودي و الرئيس الأمريكي
هاجر رزق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سنبيع للسعودية بعضا من أفضل المعدات العسكرية التي تم تصنيعها على الإطلاق".

و أضاف ترامب إن الولايات المتحدة تنوي بيع الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورا للمملكة العربية السعودية، و ذلك في كلمة خلال منتدى استثماري أمريكي سعودي.

وكان ترامب، قد أكد خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "الرياض ستستلم طائرات مقاتلة من طراز إف-35 مشابهة لتلك الموجودة في الخدمة لدى إسرائيل".

وأكد ترامب مشيرا إلى السعودية وإسرائيل كحليفين: "من وجهة نظري، أعتقد أنهما في مستوى يفترض أن يحصلا فيه على طائرات إف-35 المتطورة".

وأعرب ترامب عن تقديره للاستتثمارات السعودية في أمريكا، مؤكدا أن التعاون المشترك بين البلدين سيفتح آفاقا واسعة لخلق فرص عمل جديدة في البلاد.

وأوضح ترامب أن السعودية وافقت على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، فيما أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة سترفع التزاماتها بالاستثمار إلى تريليون دولار.

