ترامب: الولايات المتحدة تنوي بيع الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورا للسعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سنبيع للسعودية بعضا من أفضل المعدات العسكرية التي تم تصنيعها على الإطلاق".

و أضاف ترامب إن الولايات المتحدة تنوي بيع الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورا للمملكة العربية السعودية، و ذلك في كلمة خلال منتدى استثماري أمريكي سعودي.

وكان ترامب، قد أكد خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "الرياض ستستلم طائرات مقاتلة من طراز إف-35 مشابهة لتلك الموجودة في الخدمة لدى إسرائيل".

وأكد ترامب مشيرا إلى السعودية وإسرائيل كحليفين: "من وجهة نظري، أعتقد أنهما في مستوى يفترض أن يحصلا فيه على طائرات إف-35 المتطورة".

وأعرب ترامب عن تقديره للاستتثمارات السعودية في أمريكا، مؤكدا أن التعاون المشترك بين البلدين سيفتح آفاقا واسعة لخلق فرص عمل جديدة في البلاد.

وأوضح ترامب أن السعودية وافقت على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، فيما أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة سترفع التزاماتها بالاستثمار إلى تريليون دولار.