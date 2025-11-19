الدفاع البريطاني: سفينة تجسس روسية حاولت "تعمية" الطيارين البريطانيين

أفاد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن سفينة تجسس روسية حاولت "تعمية" الطيارين العسكريين البريطانيين باستخدام أشعة الليزر.

ونقلت صحيفة "ذا تليجراف" عن "هيلي" أن السفينة، التي يُعتقد أنها جزء من "أسطول الظل" التابع للكرملين، كانت تتبعها فرقاطة HMS Somerset التابعة للبحرية الملكية البريطانية قبالة سواحل إسكتلندا، بعد أن رُصدت بين 5 و11 نوفمبر.

السفينة تطلق الأشعة على الطيارين

و أطلقت السفينة "Yantar" الأشعة على الطيارين الذين كانوا يقودون طائرة صيادة للغواصات من طراز RAF P-8 Poseidon التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بعد إرسالها لمراقبتها.



و تعتبر هذه هي المرة الثانية التي تزور فيها "Yantar" المياه البريطانية خلال عام. ويعتقد مسؤولون في وزارة الدفاع البريطانية أن السفينة الروسية "تحاول استخدام أجهزة استشعارها للتجسس على المملكة المتحدة".

تصعيد خطير

واعتبر البريطانيون استخدام "Yantar" لأشعة الليزر "تصعيدًا دراماتيكيًا"، حيث وصفه "هيلي" بأنه "خطير للغاية" خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، اليوم الأربعاء.

وتأتي تعليقات "هيلي" بعد ساعات من صدور تقرير لجنة الدفاع في مجلس العموم حذّر من أن بريطانيا ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في حالة تعرضها لهجوم، وأن "حزب العمال يتحرك بوتيرة بطيئة" في مواجهة التهديدات المتجددة من روسيا والصين.

وزعم التقرير أن بريطانيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدفاعية بموجب المادة الثالثة من ميثاق حلف شمال الأطلسي "للحفاظ على وتطوير القدرة الفردية والجماعية على مقاومة الهجوم المسلح".

أيضًا، حذرت اللجنة من أن المملكة المتحدة "لا تملك أي شيء تقريبًا" عندما يتعلق الأمر بالدفاعات الجوية والصاروخية المتكاملة، وأنها "تفتقر إلى خطة للدفاع عن الوطن والأقاليم الخارجية".

خلال المؤتمر الصحفي، وصف "هيلي" الحادث قائلًا: "لقد نشرنا فرقاطة تابعة للبحرية الملكية لمراقبة وطائرات RAF P-8 لمراقبة وتتبع كل تحركات السفينة التي وجهت خلالها أشعة الليزر نحو طيارينا".

وقال: "إن هذا التصرف الروسي خطير للغاية، وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يتم فيها نشر هذه السفينة، Yantar، في المياه البريطانية".

وأضاف: "رسالتي إلى روسيا وإلى بوتين هي: نحن نراكم، ونعرف ما تفعلونه، وإذا اتجهت Yantar جنوبًا هذا الأسبوع فنحن مستعدون".

وأكد وزير الدفاع البريطاني أن السفينة الروسية موجودة حاليًا على حافة المياه البريطانية شمال إسكتلندا "بعد أن دخلت المياه البريطانية الأوسع في الأسابيع القليلة الماضية".



و قال "هيلي" إن Yantar "جزء من أسطول روسي مصمم لوضع البنية التحتية تحت الماء لدينا وتلك الخاصة بحلفائنا في خطر".

وتابع: "إنها ليست مجرد عملية بحرية، بل هي جزء من برنامج روسي تُديره ما يُسمى بالمديرية الرئيسية لأبحاث أعماق البحار (GUGI)، وهو مُصمم لامتلاك قدرات تُمكّن من القيام بمهام المراقبة في أوقات السلم والتخريب في أوقات النزاع".

وأوضح أنه "لهذا السبب كنا مصممين، في كل مرة تدخل فيها السفينة Yantar إلى المياه البريطانية الأوسع، فإننا نتعقبها ونردعها ونقول لبوتين إننا مستعدون، ونحن نفعل ذلك جنبًا إلى جنب مع حلفائنا".

وأكد أن ما حدث "بمثابة استعراض، إن شئت، للاستعداد البريطاني للتحرك، والقدرة البريطانية على التحرك، لأنه لا شك أننا لن نتسامح مع أي تهديد للاتصالات الأساسية للشعب البريطاني تحت الماء".

أسطول الظل الروسي

يعتقد البريطانيون أن السفينة Yantar جزء من أسطول الظل الروسي، الذي يزعم الغرب أنه يقوم بنقل النفط، في انتهاك للعقوبات الغربية.

وغالبًا ما تتكون سفن "أسطول الظل" من سفن مدنية لا تحمل أعلامًا، مثل ناقلات النفط، ويُعتقد أن الأسطول قد يضم 600 سفينة على الأقل.

