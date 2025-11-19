قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع البريطاني: سفينة تجسس روسية حاولت "تعمية" الطيارين البريطانيين

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي
هاجر رزق

أفاد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن سفينة تجسس روسية حاولت "تعمية" الطيارين العسكريين البريطانيين باستخدام أشعة الليزر.

ونقلت صحيفة "ذا تليجراف" عن "هيلي" أن السفينة، التي يُعتقد أنها جزء من "أسطول الظل" التابع للكرملين، كانت تتبعها فرقاطة HMS Somerset التابعة للبحرية الملكية البريطانية قبالة سواحل إسكتلندا، بعد أن رُصدت بين 5 و11 نوفمبر.

السفينة تطلق الأشعة على الطيارين

و أطلقت السفينة "Yantar" الأشعة على الطيارين الذين كانوا يقودون طائرة صيادة للغواصات من طراز RAF P-8 Poseidon التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بعد إرسالها لمراقبتها.


و تعتبر هذه هي المرة الثانية التي تزور فيها "Yantar" المياه البريطانية خلال عام. ويعتقد مسؤولون في وزارة الدفاع البريطانية أن السفينة الروسية "تحاول استخدام أجهزة استشعارها للتجسس على المملكة المتحدة".

تصعيد خطير

واعتبر البريطانيون استخدام "Yantar" لأشعة الليزر "تصعيدًا دراماتيكيًا"، حيث وصفه "هيلي" بأنه "خطير للغاية" خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، اليوم الأربعاء.

وتأتي تعليقات "هيلي" بعد ساعات من صدور تقرير لجنة الدفاع في مجلس العموم حذّر من أن بريطانيا ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في حالة تعرضها لهجوم، وأن "حزب العمال يتحرك بوتيرة بطيئة" في مواجهة التهديدات المتجددة من روسيا والصين.

وزعم التقرير أن بريطانيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدفاعية بموجب المادة الثالثة من ميثاق حلف شمال الأطلسي "للحفاظ على وتطوير القدرة الفردية والجماعية على مقاومة الهجوم المسلح".

أيضًا، حذرت اللجنة من أن المملكة المتحدة "لا تملك أي شيء تقريبًا" عندما يتعلق الأمر بالدفاعات الجوية والصاروخية المتكاملة، وأنها "تفتقر إلى خطة للدفاع عن الوطن والأقاليم الخارجية".

خلال المؤتمر الصحفي، وصف "هيلي" الحادث قائلًا: "لقد نشرنا فرقاطة تابعة للبحرية الملكية لمراقبة وطائرات RAF P-8 لمراقبة وتتبع كل تحركات السفينة التي وجهت خلالها أشعة الليزر نحو طيارينا".

وقال: "إن هذا التصرف الروسي خطير للغاية، وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يتم فيها نشر هذه السفينة، Yantar، في المياه البريطانية".

وأضاف: "رسالتي إلى روسيا وإلى بوتين هي: نحن نراكم، ونعرف ما تفعلونه، وإذا اتجهت Yantar جنوبًا هذا الأسبوع فنحن مستعدون".

وأكد وزير الدفاع البريطاني أن السفينة الروسية موجودة حاليًا على حافة المياه البريطانية شمال إسكتلندا "بعد أن دخلت المياه البريطانية الأوسع في الأسابيع القليلة الماضية".


و قال "هيلي" إن Yantar "جزء من أسطول روسي مصمم لوضع البنية التحتية تحت الماء لدينا وتلك الخاصة بحلفائنا في خطر".

وتابع: "إنها ليست مجرد عملية بحرية، بل هي جزء من برنامج روسي تُديره ما يُسمى بالمديرية الرئيسية لأبحاث أعماق البحار (GUGI)، وهو مُصمم لامتلاك قدرات تُمكّن من القيام بمهام المراقبة في أوقات السلم والتخريب في أوقات النزاع".

وأوضح أنه "لهذا السبب كنا مصممين، في كل مرة تدخل فيها السفينة Yantar إلى المياه البريطانية الأوسع، فإننا نتعقبها ونردعها ونقول لبوتين إننا مستعدون، ونحن نفعل ذلك جنبًا إلى جنب مع حلفائنا".

وأكد أن ما حدث "بمثابة استعراض، إن شئت، للاستعداد البريطاني للتحرك، والقدرة البريطانية على التحرك، لأنه لا شك أننا لن نتسامح مع أي تهديد للاتصالات الأساسية للشعب البريطاني تحت الماء".

أسطول الظل الروسي

يعتقد البريطانيون أن السفينة Yantar جزء من أسطول الظل الروسي، الذي يزعم الغرب أنه يقوم بنقل النفط، في انتهاك للعقوبات الغربية.

وغالبًا ما تتكون سفن "أسطول الظل" من سفن مدنية لا تحمل أعلامًا، مثل ناقلات النفط، ويُعتقد أن الأسطول قد يضم 600 سفينة على الأقل.
 

وزير الدفاع البريطاني الطيارين العسكريين أشعة الليزر أسطول الظل فرقاطة سواحل إسكتلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

أحمد الشناوي

الشناوي: بيراميدز بطل إفريقيا والجميع يعمل لنا ألف حساب .. وهدفنا ضربة بداية نارية

ميكيل أرتيتا

أرتيتا يكشف عن تفاصيل إصابات آرسنال قبل ديربي شمال لندن أمام توتنهام

روبن أموريم

روبن أموريم يكشف عن غيابات مانشستر يونايتد قبل مواجهة إيفرتون

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد