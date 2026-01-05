قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب

شهر رجب
شهر رجب
أحمد سعيد

وضّح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، فضل شهر رجب، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع في شهر رجب وشهر شعبان، وأن يبلغ الأمة بفضله ورحمته شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن هذه المواسم الإيمانية هي محطات مهمة لتجديد القرب من الله والاستعداد النفسي والروحي لشهر الصيام.

فضل الصيام في شهر رجب

وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن شهر رجب من الأشهر الحُرُم التي عظّمها الله سبحانه وتعالى، وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصيام في الأشهر الحرم، ومن بينها شهر رجب، مشيرًا إلى أن العبادة فيه مستحبة ولها فضل عظيم عند الله.

وبيّن أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن من أفضل العبادات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر عبادة الصيام، مستشهدًا بالحديث القدسي الذي يقول فيه الله تعالى: «كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، وهو ما يدل على عِظم مكانة الصيام وخصوصيته عند الله عز وجل.

وأضاف أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن من نعم الله العظيمة على الصائم أن له دعوة لا تُرد عند فطره، مؤكدًا أهمية استغلال هذه اللحظات المباركة في الدعاء للنفس وللأهل وللأمة كلها، وسؤال الله سبحانه وتعالى صلاح الأحوال وتفريج الكروب.

وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء على ضرورة اغتنام شهر رجب بالطاعات، وعلى رأسها الصيام، وعدم التفريط في هذه الفرصة الإيمانية، داعيًا الجميع إلى الإكثار من الدعاء والعمل الصالح، سائلًا الله أن يصلح الأحوال، ويبارك في الأعمار، ويبلغ الجميع شهر رمضان في صحة وخير وطاعة.

مسميات و فضل شهر رجب

شهر رجب تعددت مسمياته ما يدل على شأنه وقدره فهو "رجب، الأصب، رجب، الأصم، رجب الفرد، رجب مضر، المقيم، والهرم"، وقد تصل أسماء شهر رجب إلى حوالي أربعة عشر اسمًا، منها: رجب: لأنه كان يرجب في الجاهلية، أي يعظم. الأصم: يتركون القتال فيه، فلا يسمع فيه قعقعة السلاح، ولا يسمع فيه صوت استغاثة. الأصب: لأن كفار مكة كانت تقول: إن الرحمة تصب فيها صبًا.

أدعية شهر رجب

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهُمَّ بارِك لَنا في رَجَبٍ وَشَعبانَ وَبَلِّغنا شَهرَ رَمَضانَ وَأعِنَّا عَلى الصيامِ وَالقيامِ وَحِفظِ اللّسانِ وَغَضِّ البَصَرِ وَلا تَجعَل حَظَّنا مِنهُ الجوعَ وَالعَطَشَ.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة.

اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

اللهم أرضي عنا رضا نتجاوز به كل الآلام والأحزان، اللهم انظر لنا نظرة رضا لا تعذبنا بعدها أبدا.

اللهم أعني ولا تعن على، وانصرني ولا تنصر على، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى على.

رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.

فضل الصيام في شهر رجب فضل شهر رجب صيام شهر رجب الصيام شهر رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

أحمد شوبير

شوبير يكشف سر فوز منتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا

احمد شوبير

شوبير يهنئ منتخب مصر بالفوز على بنين.. ماذا قال؟

منتخب مصر و بنين

إعلامي ينتقد أداء لاعبي منتخب مصر: استهتار واضح

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد