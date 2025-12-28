دينا أبو الخير تكشف فضل شهر رجب وأحب الأعمال فيه.. فيديو

كشفت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير، عن فضل شهر رجب وأهم الأعمال المستحبة فيه، موضحة أن رجب وشعبان هما شهرا الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.



وتابعت خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أن رجب شهر البذرة ويتعاهد الإنسان السقيا لها في شعبان كي يحصد النتيجة في رمضان.



وأكدت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير، أن النبي قال عن شهر شعبان ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهذا يعني أن الشهرين لهما من الفضل العظيم والقدسية.



وأشارت إلى أنه يكفينا شرف أن شهر رجب مقدمة لرمضان، ولذا العلماء قالوا عنه شهر التوبة وترك الجفاء وينتبه عن الغفلة مع شهوات الدنيا.

واختتمت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير، أن أهم عمل وعبادة في رجب هو التوبة إلى الله وتجديد التوبة، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين، موضحة أن رجب من الأشهر الحرم إلى جانب ذي القعدة وذي الحجة والمحرم.