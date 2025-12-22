قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دينا أبو الخير: الإسلام يرفض العنف الأسري ويؤكد الرحمة والمودة في البيوت

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
عبد الخالق صلاح

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن الإسلام يرفض جميع أشكال العنف والإيذاء داخل الأسرة، مشيرة إلى القاعدة الفقهية الشهيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، موضحة أن البيت المسلم يجب أن يكون ملاذًا للرحمة والمودة والسكن، وأن أي تجاوز للحقوق الزوجية يعد مخالفًا لتعاليم الدين.

وقالت خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" حول حادثة وفاة زوجة بعد أربعة أشهر من الزواج نتيجة التعرض للضرب المبرح، إن هذه الواقعة مأساوية لكنها قد تكون بداية لتغيير وعي المجتمع تجاه حقوق النساء وحمايتهن من العنف الأسري.

وأشارت إلى أهمية الرجوع لتعاليم القرآن والسنة في التعامل مع حالات النشوز، مستشهدة بالآية الكريمة من سورة النساء: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، موضحة أن الضرب مقيد بشرط النشوز الحقيقي، وليس لأي خلاف عابر أو غضب لحظي.

وشددت على أن الفهم الصحيح للآيات والسنة يهدف إلى حماية الأسرة وتوجيه الزوج نحو إصلاح العلاقة وليس للتبرير للعنف، مؤكدة أن دور المجتمع والإعلام والوعاظ هو نشر التوعية الصحيحة بين الرجال والنساء حول الحقوق الزوجية وسبل الحفاظ على الأسرة بعيدًا عن الإيذاء أو القسوة.

وللنساء نصيب الدكتورة دينا أبو الخير العنف الأسري لا ضرر ولا ضرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

الطبيبة المتهمة

شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير

ترشيحاتنا

الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم.. خطوات بسيطة لقراءة دقيقة وموثوقة

الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم.. خطوات بسيطة لقراءة دقيقة وموثوقة

قدم فكرتك الآن واربح 3 ملايين دولار في مسابقة ناسا للقمر

قدم فكرتك الآن واربح 3 ملايين دولار في مسابقة ناسا للقمر

أمم إفريقيا

قبل ضربة البداية بالمغرب.. هل يعود لقب بطولة أمم أفريقيا إلى العرب؟

بالصور

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطة معالجة العصلوجي بالزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: كيف نستعد لاستقبال العام الجديد!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لا سحر ولا شعوذة !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

المزيد