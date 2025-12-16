قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
دينا أبو الخير: الاعتذار دليل على الوعي والنضج وليس ضعفا

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
عادل نصار

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن ثقافة الاعتذار أصبحت غائبة لدى كثير من الناس بسبب الخوف من الهجوم أو التقليل من شأن المعتذر، موضحة أن الشخص المخطئ كثيرًا ما يتجنب الاعتذار خشية أن يتحول الموقف إلى محاسبة أو عقاب أو تذكير مستمر بالأخطاء السابقة.

وقالت أبو الخير، خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هذا السلوك يدفع البعض إلى الإنكار أو المكابرة بدلًا من الاعتراف بالخطأ، مشيرة إلى أن الاعتذار في حقيقته دليل وعي ونضج، وليس ضعفًا كما يظن البعض.

وأضافت أن استقبال الاعتذار بروح العفو والصفح، مؤكدة أن رفض الاعتذار أو تحويله إلى أداة للضغط يؤدي إلى تعقيد العلاقات الإنسانية، سواء داخل الأسرة أو خارجها، ويغلق باب الإصلاح.

وأوضحت أن غياب ثقافة الاعتذار بين الزوجين يعد من أكثر الأسباب المؤدية إلى الفتور والتباعد، لافتة إلى أن التراكمات الصغيرة غير المعالجة قد تتحول إلى أزمات كبيرة تهدد استقرار الأسرة.

وأشارت إلى أن المجتمع اعتاد تحميل الزوج مسؤولية المبادرة دائمًا بالاعتذار، بينما تندر حالات اعتذار الزوجة، محذرة من خطورة العناد والكبرياء في مثل هذه المواقف، لأن التنازل أحيانًا يكون حفاظًا على البيت والأسرة وليس هزيمة شخصية.

