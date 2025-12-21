حيرة ما بعد الطلاق.. الأبناء أولا ونصيحة مهمة من دينا أبو الخير

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، عن معاناة بعض الزوجات بعد الانفصال، خاصة في حالة الحيرة بين اصطحاب الأبناء وتحمل أعباء الإنفاق، أو تركهم مع والدهم لضمان توفير احتياجاتهم المعيشية.

اختيار الخيار الأنسب

وأوضحت خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة صدى البلد، أن القرار في مثل هذه الحالات يجب أن يكون قائمًا على مصلحة الأبناء أولًا، مشيرة إلى ضرورة اختيار الخيار الأنسب لهم، مثل الاستقرار الدراسي إذا كانت مدارسهم قريبة من محل إقامة الأب.

فرصة الصلح

وأكدت الداعية الإسلامية أن فرصة الصلح قد تظل قائمة طالما أن الزوجين في فترة العدة، خاصة مع تدخل أهل الخير والمصلحين، مشددة على أهمية تقبل هذا المسعى والسعي إليه مع الحفاظ الكامل على كرامة الزوجة.

واختتمت دينا أبو الخير حديثها بالتأكيد على أن جلسات الصلح تتطلب الستر وعدم الخوض في الخلافات السابقة أمام أهل الزوج، طالما لم تكن معروفة، حتى لا تتسع دائرة النزاع، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة عدم إقحام الأبناء في تفاصيل الخلاف أو إخبارهم بتصرفات والدهم، حفاظًا على استقرارهم النفسي ومستقبلهم.