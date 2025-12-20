قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل في مصنع الغزل بالفيوم
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025
إلغاء بطولة أفريقيا للمحليين واستحداث بطولة جديدة للمنتخبات كل عامين
الغندور يهنئ بنتايج بعقد قرانه.. تفاصيل
الإمارات تعتمد علاجا جينيا لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي
وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
السقا ومها الأبرز | حصاد حالات طلاق النجوم.. والأون لاين أحدث وسائل الانفصال

أحمد السقا ومها الصغير
أحمد السقا ومها الصغير
أحمد إبراهيم

شهد عام 2025 عدد كبير من حالات الطلاق والانفصال بين نجوم الفن والمشاهير، لتتصدر المشهد الفني وتحتل مساحة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وجاء بعض هذه الانفصالات هادئة والبعض الأخر شهد جدلا واسعا، ونرصد فى التقرير التالى أبرز حالات الطلاق بين النجوم العرب في 2025. 

أحمد السقا ومها الصغير

أعلن الفنان أحمد السقا في مايو 2025 انفصاله عن الإعلامية مها الصغير عبر منشور رسمي على فيسبوك، مشيدًا بتعاملها الراقي واحترامها لخصوصية الأسرة. جاء الإعلان بعد زواج دام 26 عامًا أنجبا خلاله ثلاثة أبناء، وسط شائعات متكررة على مدار السنوات قبل تأكيد الخبر.

بشرى وخالد حميدة

بينما كشفت الفنانة بشرى عن انفصالها عن المخرج خالد حميدة بعد زواج لم يتجاوز عامًا واحدًا فى يونيو مؤكدة في بيان مشترك احترام الطرفين ورغبتهما في الحفاظ على علاقة ودية.

رنا سماحة وسامر أبو طالب

وفي يناير 2025، أعلنت الفنانة رنا سماحة طلاقها من الملحن سامر أبو طالب بعد رفعها قضية خلع، متنازلة عن حقوقها المالية وحقوق نجلها لتسريع إجراءات الطلاق.

كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي

أما أثار انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي جدلًا واسعًا بعد إعلان الخبر عبر “ستوري” على إنستجرام، بعد 14 عامًا من الزواج. وأوضحت آن الرفاعي صدمتها من معرفة الخبر عبر وسائل التواصل، بينما نفى كريم وجود طرف ثالث مؤكدًا أن القرار جاء بعد سنوات من الخلافات ومحاولات الإصلاح الفاشلة.

بتول الحداد ومصطفى الغزولي

وأعلنت الفنانة بتول الحداد في يناير انفصالها عن المنتج مصطفى الغزولي بعد زواج قصير لم يتجاوز خمسة أشهر، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

تامر عبدالمنعم ورنا علي

كما كشف الإعلامي تامر عبدالمنعم في يونيو عن انفصاله عن زوجته رنا علي، مؤكدًا أن الانفصال تم بروح من الاحترام والتفاهم المتبادل.

ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل

بينما أعلنت النجمة اللبنانية ماريتا الحلاني انفصالها بطريقة غير مباشرة في أبريل، بعدما لاحظ الجمهور حذفها كل صورها مع زوجها كميل أبي خليل من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلهام عبدالبديع ووليد سامي

وفي مايو، أعلنت الفنانة إلهام عبدالبديع انفصالها عن الملحن وليد سامي، مؤكدة أن الحب ما زال قائمًا رغم الانفصال، في علاقة شهدت تقلبات ومواقف أثارت جدلًا واسعًا.

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

وانفصل الممثل عمر خورشيد عن زوجته ياسمين جيلاني بعد زواج دام عشر سنوات، بعدما جمعت بينهما صداقة طويلة قبل الزواج خلال مشاركتهما في مسلسل أشرار وطيبين.

عبير صبري وأيمن البياع

وأخيرا أعلنت الفنانة عبير صبري انفصالها عن زوجها المحامي أيمن البياع بعد سبع سنوات من الزواج، موضحة أن القرار تم بهدوء كامل وتفاهم متبادل، محافظين على علاقة ودية رغم الانفصال.

