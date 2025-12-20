حصاد 2025.. نجوم تسبب رحيلهم فى صدمة كبيرة للوسط الفني

جاء عام 2025 حزينًا على الوسط الفني، حيث فقدت الساحة الفنية عددًا كبيرًا من نجومها ومبدعيها في مجالات التمثيل والغناء والتأليف والإخراج، ممن أثروا وجدان الجمهور بأعمال خالدة، وقد ودع الوسط الفني ما يقرب من 16مبدعًا، تنوعت أسباب رحيلهم بين صراع طويل مع المرض، وحالات وفاة مفاجئة شكلت صدمة كبيرة لمحبيهم وزملائهم.

ونستعرض فى التقرير التالى أبرز هؤلاء النجوم الذين رحلوا عن دنيانا تاركين إرثًا ضخمًا من الأعمال الفنية المميزة التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي

فكري صادق

رحل الفنان فكري صادق يوم 17 يناير عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد مشاركته في أكثر من 300 عمل فني|، ورغم اقتصار أدواره غالبًا على الشخصيات الثانوية، فإنه نجح في ترك بصمة واضحة بموهبته وحرفيته وحبه الشديد للفن.

إحسان الترك

وفي 15 مارس، غيب الموت الفنان القدير إحسان الترك بعد معاناة مع المرض، حيث كان يعاني من مشكلات حادة في شرايين القدم، وكان آخر ظهوره الفني من خلال مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في رمضان 2023.

إيناس النجار

أما الفنانة إيناس النجار، فقد رحلت في 31 يناير إثر أزمة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها في غيبوبة بسبب تسمم ناتج عن انفجار المرارة، ليُنقل جثمانها لاحقًا إلى تونس حيث ووريت الثرى.

سليمان عيد

وشكل رحيل الفنان الكبير سليمان عيد يوم 18 أبريل صدمة قوية للوسط الفني، إذ توفي بشكل مفاجئ إثر سكتة قلبية بعد ساعات قليلة من حضوره عزاء المنتج صلاح حسن. ورغم رحيله، شهد عام 2025 حضورًا فنيًا لافتًا له من خلال عدد من الأعمال السينمائية والدرامية التي عُرضت خلال العام.

سميحة أيوب

وفقدت الساحة الفنية سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب في 3 يونيو، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود. وكان آخر ظهور سينمائي لها من خلال فيلم ليلة العيد الذي عرض عام 2024.

عماد محرم

كما رحل الفنان عماد محرم في 25 يونيو عن عمر 74 عامًا بعد صراع مع المرض، ليغيب أحد الوجوه المميزة في السينما المصرية، خاصة خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.

أحمد عامر

وفي 2 يوليو، توفي المطرب أحمد عامر إثر أزمة قلبية مفاجئة، بعد مشوار غنائي قدم خلاله عددًا من الأغاني التي لاقت تفاعلًا واسعًا لدى الجمهور.

سامح عبد العزيز

وجاءت صدمة أخرى يوم 10 يوليو برحيل المخرج سامح عبد العزيز، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وذلك بعد أسابيع قليلة من عرض آخر أعماله الدرامية شهادة معاملة أطفال في رمضان 2025.

زياد الرحباني

وفي 26 يوليو، ودع الوسط الفني العربي الموسيقار الكبير زياد الرحباني، أحد أبرز رواد التجديد في الموسيقى والمسرح العربي، ونجل السيدة فيروز، وسط حالة حزن عارمة في الأوساط الفنية والثقافية.

لطفي لبيب

أما الفنان الكبير لطفي لبيب، فرحل يوم 30 يوليو عن عمر 77 عامًا، بعد أزمة صحية حادة أدخلته العناية المركزة، ليغيب أحد أكثر الوجوه المحببة لدى الجمهور.

نعيم عيسى

وفي 5 مايو، توفي الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض، إثر إصابته بالتهاب رئوي شديد استدعى دخوله العناية المركزة.

تيمور تيمور

ومن أكثر الحوادث المأساوية خلال العام، وفاة مدير التصوير تيمور تيمور غرقًا أثناء محاولته إنقاذ نجله بالساحل الشمالي، بعد مسيرة ناجحة في تقديم صورة درامية لافتة، كان آخرها مسلسل جودر – ألف ليلة وليلة.

سيد صادق

وفي أغسطس الماضي أعلن لؤي سيد صادق، نجل الفنان سيد صادق، وفاة والده عن عمر ناهز 80 عامًا.

وكتب لؤي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)".

أحمد عبد الله

وفي 5 نوفمبر، رحل السيناريست أحمد عبد الله، بعد أشهر قليلة من وفاة صديقه المخرج سامح عبد العزيز، تاركًا خلفه أعمالًا سينمائية ودرامية بارزة أثرت المشهد الفني.

إسماعيل الليثي

كما توفي المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عمر 36 عامًا، إثر حادث سير مروع أثناء عودته من إحياء حفل غنائي، بعد عام تقريبًا من فقدانه لنجله.

نيفين مندور

بينما توفيت الفنانة نيفين مندور يوم 17 ديسمبر، إثر اختناقها نتيجة حريق اندلع في شقتها بالإسكندرية، لتطوى صفحة واحدة من الوجوه التي تركت حضورًا مميزًا في السينما.

سمية الألفي

وودعت العام أيضا الفنانة سمية الألفي التى رحلت اليوم فى 20 ديسمبر الحالى بعد صراع طويل مع المرض تاركة إرثا حافل بالأعمال الفنية المميزة.