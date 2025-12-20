صفاء أبو السعود ناعية سمية الألفي: صديقة عزيزة وراقية

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنانة الكبيرة سمية الألفي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد رحلة عطاء فني متميزة.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود: إن سمية الألفي، كانت زميلة وصديقة عزيزة، شديدة الرقة والرقي، قدمت لنا مسيرة فنية خالدة، واستطاعت بأدوارها المتفردة أن تكتب اسمها بحروف من نور في سماء الفن المصري والعربي، خالص عزائي لنجلها النجم أحمد الفيشاوي وأسرتها وجمهورها الكبير.

سمية الألفي

جدير بالذكر أن الفنانة سمية الألفي، بدأت رحلتها الفنية عام ١٩٧٥ مع الفنان عبد المنعم مدبولي والمخرج سمير العصفوري، من خلال مسرحية "أولاد على بمبة"، وواصلت مسيرتها الفنية بنجاح كبير، فقدمت مجموعة مهمة من المسلسلات الدرامية التي لاقت شهرة كبيرة منها "رحلة المليون" و"الراية البيضا" و"بوابة الحلواني" و"كناريا وشركاه" و"ليالي الحلمية" و"العطار والسبع بنات".

كما تألقت الفنانة الراحلة في الكثير من الأفلام منها "حد السيف" و"علي بيه مظهر و٤٠ حرامي" و"ليل ورجال" و"الشيطان يستعد للرحيل" و"الموظفون في الأرض" و"عيب يا لولو يا لولو عيب" و"المجهول" و"وكالة البلح".