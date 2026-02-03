المطورين : العقارات زادت في آخر 3 سنوات 300%

أكد محمد البستاني رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن الفضة تدخل في صناعات كثيرة واصبح هناك اقبالا عليها.

واضاف البستاني ، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن الذهب يحافظ على ثروتك والعقار يصنع ثروتك، متابعا أن العقار دائما هناك احتياج له من كل البشر.

وتابع أن العقار يحفظ قيمة ويحقق عائد ويسمى انه يزيد مع الوقت، مستدركا أن في 2024 المواطن ذهب العقار للحفاظ على ثروته مع ارتفاع الدولار بالسوق السوداء.

وأشار إلى أن العقار ذات في اخر ٣ سنوات ٣٠٠٪، وزيادة العقار 300% طبيعية بسبب ارتباطة بالدولار ، ولاتوجد فقاعة عقارية في مصر.

