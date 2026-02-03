بسمة وهبة: شائعات استخدام خلايا بشرية في محسنات الطعام تثير الرعب حول جزيرة إبستين

سلطت الإعلامية بسمة وهبة، الضوء على الشائعات المنتشرة حول استخدام شركات في مجال التكنولوجيا الحيوية خلايا بشرية لتطوير محسنات الأطعمة، وربطت ذلك بالغموض المحيط بالجزيرة الملعونة.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذه المعلومات تزيد من حالة الرعب والصدمة المرتبطة بالجزيرة وأحداثها.

وأكدت وهبة أن اختفاء الفيلم الأول من سلسلة "هوستل" على المنصات الرقمية يضع المشاهد أمام علامات استفهام كبيرة، خصوصًا أن الجزء الثاني مازال متاحًا، مما يثير تساؤلات حول الرقابة والتعتيم على المحتوى المرتبط بالجزيرة.

وأوضحت الإعلامية أن التساؤلات حول تورط شركات التكنولوجيا الحيوية، واختفاء الأدلة والفيلم، تجعل المشهد أكثر صدمة، مشيرة إلى أن هذه الأمور تضع الجمهور أمام حقائق غامضة وصادمة لم يتم كشفها بعد، وتفرض الحاجة إلى تحقيقات شاملة لكشف الحقائق كاملة.