فن وثقافة

موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي

أحمد إبراهيم

قررت أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي إقامة مراسم العزاء يوم الأثنين المقبل بمسجد عمر مكرم وذلك عقب تشييع جنازتها بعد عصر اليوم، بعد أن وافتها المنية عن عمر يناهز 72 عاما. 

مسيرة حياة سمية الألفي 

ولدت «سمية يوسف الألفي»، في 23 يوليو عام 1953 بمحافظة الشرقية، وبعد إتمام المرحلة الثانوية التحقت بكلية الآداب قسم علم الاجتماع.

ومن أبرز أعمالها: العطار والسبع بنات، ليالي الحلمية، الراية البيضا، بوابة الحلوانى، القرداتي، فقراء لكن سعداء، الطوفان، علي بيه مظهر و40 حرامي، رحلة المليون، قلب الأسد، الأقدار، ميراث الريح، لا أنام، قطار منتصف الليل، منشية البكري، قلب من ذهب، شاطئ الخريف، سنوات الغربة.

زواج سمية الألفي 

تزوجت سمية الألفي أربع مرات، كانت المرة الأولى من النجم الراحل فاروق الفيشاوي، وأثمر عن زواجهما أبنائهما: عمر، والفنان أحمد الفيشاوي.

ثم تزوجت من الملحن مودي الإمام بعد طلاقها من فاروق الفيشاوي وانتهت الزيجة بالانفصال دون إنجاب.

وتزوجت من المخرج جمال عبدالحميد، ولكن لم تستمر الزيجة طويلاً ليحدث الانفصال، وتزوجت للمرة الأخيرة من المطرب مدحت صالح وانفصلا أيضًا.

مرض سمية الألفي

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.

الفنانة الراحلة سمية الألفي سمية الألفي أعمال سمية الألفي أفلام سمية الألفي وفاة سمية الألفي الفنانة سمية الألفي

