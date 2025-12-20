قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وسط حضور كثيف.. نجوى كرم تشعل مسرح محمد عبده أرينا بالرياض

نجوى كرم
نجوى كرم
سعيد فراج

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلاً جماهيرياً على مسرح محمد عبده أرينا، وسط حضور كثيف وتفاعل لافت من الجمهور الذي امتلأت به المدرجات، في أمسية أكدت من جديد مكانتها كإحدى أبرز أيقونات الغناء العربي.

وتألقت نجوى كرم بصوتها الجبلي القوي وأدائها المتفرّد، مقدّمةً عرضاً فنياً متكاملاً جمع بين الإحساس العالي، والحضور المسرحي الطاغي، والتواصل المباشر مع جمهورها الذي ردّد أغانيها عن ظهر قلب، في مشهد احتفالي نابض بالمحبة والطرب الأصيل.

وجاء الحفل بطابع لبناني طربي خاص، استعاد أجمل الأغاني التي شكّلت ذاكرة الجمهور العربي على مدى سنوات، في لقاء فني جمع بين أصالة الأعمال الخالدة ونجاحات الحاضر، مؤكداً قدرة نجوى كرم على الحفاظ على وهجها الفني وتجديد حضورها في كل ظهور.

وقدّمت نجوى كرم، باقة من أشهر أعمالها القديمة والجديدة، وسط تفاعل جماهيري حماسي كبير، حيث ردّد الحضور كلمات الأغاني وتمايلوا على إيقاعاتها، في صورة تعكس العلاقة الخاصة والمتجذّرة التي تربط نجوى كرم بجمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي.

والتقت نجوى كرم، قبل اعتلائها المسرح، بالصحافة والإعلام السعودي والعربي الذين تواجدوا في مقر المؤتمرات الصحافية في مسرح محمد عبده أرينا. كما شهدت الأمسية مشاركة مميزة للفنان اللبناني آدم، ليشكّل اللقاء بحضورهما محطة فنية لافتة ضمن فعاليات الموسم، في حفل جاء من تنظيم شركة روتانا في الرياض.

حفل نجوى كرم 
حفل نجوى كرم 

نجوى كرم تستقبل العام الجديد 2026 من دبي

تستعد نجوى كرم لاستقبال رأس السنة الجديدة 2026 من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تلتقي جمهورها في حفل ضخم على مسرح Arena – Festival City في دبي، من تنظيم شركة مومنتس إيفنتس، بمشاركة النجم اللبناني وائل كفوري، في ليلة منتظرة يُتوقع أن تحمل الكثير من الفرح والطرب واللحظات الفنية الاستثنائية، وتؤكد استمرار النجمة اللبنانية في تصدّر المشهد الغنائي العربي بحضورها وتألقها الدائم.

نجوى كرم مسرح محمد عبده أغاني نجوى كرم حفلات نجوى كرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

الزمالك

إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد