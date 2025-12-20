وسط حضور كثيف.. نجوى كرم تشعل مسرح محمد عبده أرينا بالرياض

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلاً جماهيرياً على مسرح محمد عبده أرينا، وسط حضور كثيف وتفاعل لافت من الجمهور الذي امتلأت به المدرجات، في أمسية أكدت من جديد مكانتها كإحدى أبرز أيقونات الغناء العربي.

وتألقت نجوى كرم بصوتها الجبلي القوي وأدائها المتفرّد، مقدّمةً عرضاً فنياً متكاملاً جمع بين الإحساس العالي، والحضور المسرحي الطاغي، والتواصل المباشر مع جمهورها الذي ردّد أغانيها عن ظهر قلب، في مشهد احتفالي نابض بالمحبة والطرب الأصيل.

وجاء الحفل بطابع لبناني طربي خاص، استعاد أجمل الأغاني التي شكّلت ذاكرة الجمهور العربي على مدى سنوات، في لقاء فني جمع بين أصالة الأعمال الخالدة ونجاحات الحاضر، مؤكداً قدرة نجوى كرم على الحفاظ على وهجها الفني وتجديد حضورها في كل ظهور.

وقدّمت نجوى كرم، باقة من أشهر أعمالها القديمة والجديدة، وسط تفاعل جماهيري حماسي كبير، حيث ردّد الحضور كلمات الأغاني وتمايلوا على إيقاعاتها، في صورة تعكس العلاقة الخاصة والمتجذّرة التي تربط نجوى كرم بجمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي.

والتقت نجوى كرم، قبل اعتلائها المسرح، بالصحافة والإعلام السعودي والعربي الذين تواجدوا في مقر المؤتمرات الصحافية في مسرح محمد عبده أرينا. كما شهدت الأمسية مشاركة مميزة للفنان اللبناني آدم، ليشكّل اللقاء بحضورهما محطة فنية لافتة ضمن فعاليات الموسم، في حفل جاء من تنظيم شركة روتانا في الرياض.

نجوى كرم تستقبل العام الجديد 2026 من دبي

تستعد نجوى كرم لاستقبال رأس السنة الجديدة 2026 من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تلتقي جمهورها في حفل ضخم على مسرح Arena – Festival City في دبي، من تنظيم شركة مومنتس إيفنتس، بمشاركة النجم اللبناني وائل كفوري، في ليلة منتظرة يُتوقع أن تحمل الكثير من الفرح والطرب واللحظات الفنية الاستثنائية، وتؤكد استمرار النجمة اللبنانية في تصدّر المشهد الغنائي العربي بحضورها وتألقها الدائم.