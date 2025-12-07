دينا أبوالخير تكشف دعاءً سيحوّل حياتك ويُقرّبك من رضا الله وسكينة القلب .. فيديو

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، السر الذي سيحوّل حياتك ويقربك من رضا الله وسكينة القلب، موضحة أن الدعاء هو السر، فالذكر حصن للإنسان.

وتابعت خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحائل الذي يصل له الإنسان بينه وبين قلبه نتيجة العديد من الأسباب.

وأكدت أن أول تلك العوامل هو عدم تقبل النصيحة والبعد عن طريق ربنا وعدم وجود صحبة تقويك وتعينك ولا تفهم كلام رب العالمين ولا تفهم الرسائل الربانية.

وأوضحت أنه الرجوع عن هذا الحال كما علمنا النبي علينا الدعاء، موضحا أن النبي كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك.