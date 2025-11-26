دينا أبو الخير توجه رسالة للأباء: سيبو أولادكم يتخذوا قراراتهم واحترموا حياتهم

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن الزوج الحقيقي هو من يسعى لإسعاد زوجته، ويخفف عنها الأمور الصعبة والشاقة، مشددة على أهمية أن يكون القرار الزوجي نابعًا من الزوج نفسه دون تدخل الأهل.

وقالت خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مكانة الوالدين عظيمة ومقدسة، لكن تحميلهم الزوج أو الزوجة أوامرهم يعد خطأً كبيرًا، مضيفة أن احترام استقلالية الأزواج وحياتهم المشتركة يساهم في تقليل المشكلات الأسرية ويخفف عن الأبناء أعباء غير ضرورية.

وشددت على ضرورة تربية الأبناء على إدراك حدود الأوامر واحترام القرار الزوجي، مؤكدة أن ذلك يهيئ لهم حياة مستقرة ويجنبهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي قد تنتج عن التدخل المفرط من الأهل.

ودعت الأزواج إلى اتخاذ خطوات عملية لإصلاح العلاقات الزوجية عند وجود أي خلاف، مشيرة إلى أن الصلح الفوري مع الزوجة وتهيئة حياة زوجية منفصلة ومستقلة يسهم في سعادة الطرفين ويحميهم من الظلم في الدنيا والآخرة.

واختتمت حديثها بتوجيه نصيحة عاجلة لكل أب وأم: "سيبو أولادكم يتخذون قراراتهم بأنفسهم، واحترموا حياتهم الزوجية، فهذا الطريق الأمثل لحماية الأسرة من المشكلات المستقبلية".