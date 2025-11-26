مستشار النيابة العامة: التحوّل الرقمي يُعيد صياغة علاقة المواطن بالنيابة ويضمن سرّية البيانات|فيديو

قال المستشار عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، إن الدافع الرئيسي جاء لتنفيذ رؤية مصر 2030 بشأن التحول الرقمي، متابعًا: نستهدف تغيير الصورة الذهنية النمطية لآليات التعاون مع النيابة العامة من خلال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين تستهدف توفير الوقت والجهد، متابعا: تم تنفيذ خطة طموحة للوصول إلى الحد الأدنى لتردد المواطنين والمحامين على النيابات.



وأسترسل: عملنا بشكل متواصل من أجل ضمان سرية بيانات ومعلومات المواطنين عند إجراءات الاستعلام، مشددا على أن المعلومات تكون مشفرة بالكامل لضمان الخصوصية.



