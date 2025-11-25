البورصة المصرية تسلط الضوء على التحول الرقمي وتطوير المنتجات المالية خلال اجتماع إفريقي رفيع المستوى

شاركت رحاب سلام - مدير عام العلاقات الدولية بالبورصة المصرية، في الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد في أبيدجان-كود دفوار يوم 18-نوفمبر-2025، بين البنك الإفريقي للتنمية والبورصات الإفريقية، والذي استضافته بورصة (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) BRVM .

ناقش الاجتماع رؤية البنك الإفريقي للتنمية التي تهدف إلى تعزيز دور أسواق المال الإفريقية في تعبئة التمويل طويل الأجل لدعم خطط التنمية بالقارة الافريقية. وقد تناولت النقاشات عدة محاور رئيسية، من بينها:

· توسيع قاعدة المستثمرين عبر تعزيز مشاركة الاستثمار المؤسسي،

· تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية ورفع كفاءتها.

· دعم التحول الرقمي لزيادة سهولة الوصول للأسواق،

· تطوير منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات المصدرة والمستثمرين.

ويمثل هذا التجمع منصة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الافريقية ذات العلاقة وكذا مع البورصات الإفريقية، وتبادل الخبرات، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر ترابطاً ومرونة وديناميكية على مستوى القارة الإفريقية.