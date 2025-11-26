قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبكي: التوعية الصحية أصبحت ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة للمواطن
تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والجيش الملكي
برلمانية: تطوير قطاع التمور خطوة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات
اتفاق تاريخي يعيد رسم خريطة شرق المتوسط.. لبنان يوقع ترسيم الحدود البحرية مع قبرص
وزير الصناعة الجزائري: منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري يجسد بعمق الإرادة المشتركة لقيادة البلدين
كوثر محمود: التمريض شريك أصيل في تحقيق إنجازات الرعاية الصحية
حفنة قرارات مهمة لوزراء الإعلام العرب.. فضخ خروقات الاحتلال للهدنة أبرزها
ياسر إدريس يعلن اختيار النني سفيرا للجنة الأولمبيةويهديه القلادة الذهبية
خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد.. وبهذا الأسلوب تحمي نفسك
جدل في إسرائيل بعد تغيب رئيس الأركان عن جلسة أمنية بطلب من نتنياهو
العسكريون يحكمون قبضتهم على غينيا بيساو بعد اعتقال الرئيس وسط فوضى انتخابية متصاعدة
رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحول رقمي وتخفيضات في الأسعار.. خطوات حكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

المنافذ التموينية
المنافذ التموينية
ياسمين القصاص

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول الخدمات الحكومية للمواطنين، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من الخدمات المتعلقة ببطاقات التموين بشكل إلكتروني عبر منصة مصر الرقمية. 

يأتي ذلك بهدف تمكين المواطنين من إنجاز الإجراءات دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين أو مراكز الخدمة المختلفة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، وكان وقوفها إلى جانب المواطن واضحا أثناء فترات ارتفاع الأسعار.  

وأضاف خطاب لـ صدى البلد: "دعمت الوزارة المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة "كلنا واحد"، مع مراعاة تجنب الأرباح المرتفعة لمحلات التغذية، لضمان وصول الدعم الفعلي للمستحقين".

وأشار خطاب، إلى أن اتخذت الوزارة إجراءات لحماية السلع الأساسية، مثل منع تصدير الفول والأرز، حتى لا ترتفع أسعارها محليا، بالإضافة إلى ضم أفراد الأسرة إلى بطاقات التموين، وهو إجراء ساعد بشكل كبير على تخفيف أعباء الحياة اليومية على المواطنين.

وتابع: "علاوة على ذلك، شهدت وزارة التموين تحولا رقميا مهما، مما يسهل على المواطن إنجاز جميع الخدمات بسرعة ودون ازدحام، ويعزز الرقابة على مستحقي الدعم، وهذه الإجراءات تدعم الدولة في إدارة شؤون السلع الأساسية مثل القمح والسكر والأرز والدقيق، سواء المستوردة من الخارج أو المنتجة محليا، لضمان توفيرها بشكل مستمر وبأسعار مناسبة". 

وتشمل الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنصة حاليا سبع خدمات رئيسية يمكن لرب الأسرة تنفيذها بسهولة من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، وهي:

 - تحديث بيانات بطاقة التموين

 - تفعيل بطاقة التموين الجديدة

 - استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة

 - نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

 - فصل نفسي من بطاقة أخرى

 - ضم أفراد الأسرة

 - الاستعلام عن حالة الصرف والبطاقة

 شرط أساسي لصرف الدعم

أكدت وزارة التموين أن إتاحة هذه الخدمات الرقمية تهدف إلى تخفيف الضغط على مكاتب التموين وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن تحديث البيانات بدقة يعد شرطا أساسيا لاستمرار صرف الدعم التمويني وضمان وصوله إلى المستحقين.

كما شددت الوزارة على أن رب الأسرة فقط هو من يمكنه تنفيذ الطلبات عبر حسابه الشخصي على المنصة بعد قراءة الشروط واستكمال البيانات المطلوبة إلكترونيا.

ويأتي هذا التوسع ضمن خطة الدولة لتعميم ميكنة الخدمات الحكومية تدريجيا، حيث بدأت المرحلة التجريبية في محافظة بورسعيد لمدة 3 أشهر لتحديث البيانات، تمهيدا لتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية لاحقا.

الحكومة تخفض أسعار السكر  

كشفت الحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تخفيض أسعار السكر في الأسواق، ضمن سياستها الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة وتقليل الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان سابق عن توفير السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 28 جنيها للكيلو، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على استقرار الأسعار من خلال ضخ كميات كبيرة يوميًا لتلبية الطلب المتزايد.

وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة، مشيرا إلى استمرار طرح السكر الحر والزيوت الحرة بأسعار مخفضة في المجمعات وفروع الشركة القابضة، في إطار خطة الوزارة لضبط الأسعار ودعم المواطنين.

ارتفاع إنتاج السكر المحلي  

في الأسبوع الماضي، قررت الحكومة، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حظر استيراد السكر المكرر للتجارة لمدة 3 أشهر، بالتزامن مع ارتفاع إنتاج السكر المحلي بنسبة قياسية خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي بنسبة 34%، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 2.9 مليون طن، نتيجة اتساع رقعة زراعات بنجر السكر.

وأوضحت وزارة التموين أن إنتاج السكر من محصول القصب تراجع بنسبة 6.5% ليسجل نحو 600 ألف طن، بينما ارتفع إنتاج السكر من محصول البنجر بنسبة تجاوزت 50% ليصل إلى نحو 2.36 مليون طن، أي ما يمثل حوالي 80% من إجمالي إنتاج الموسم. 

التموين وزارة التموين بطاقات التموين السلع التموينية منافذ التموين

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

صورة أرشيفية

موعد و رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة|ماذا أعلنت المدارس؟

نقابة الممثلين

نقابة المهن التمثيلية تطلق البث التجريبي لموقعها الرسمي

شريف منير

شريف منير عن دولة التلاوة: برنامج عظيم ومليان طاقة إيجابية وروحانيات

عرض الجميلة والوحش

تفاعل كبير في عرض «الجميلة والوحش» بحضور حسام داغر وميدو عادل .. صور

بالصور

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

السعال
السعال
السعال

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد