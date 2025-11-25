ضبط كمية من أدوية وزارة الصحة أمام مستشفى القوصية المركزي بأسيوط

تمكنت إدارة تموين القوصية بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط كمية من الأدوية الخاصة بوزارة الصحة بحوزة أحد الأشخاص أمام مستشفى القوصية المركزي.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخليه وتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ اسيوط بتكثيف الحملات التموينية فى مختلف أرجاء المحافظة وبتعليمات المهندس خالد محمد احمد وكيل وزارة التموين.

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الأدوية للعرض على النيابة العامة.



وأشار وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.