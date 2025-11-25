قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
محافظات

ضبط كمية من أدوية وزارة الصحة أمام مستشفى القوصية المركزي بأسيوط

ضبط كمية من أدوية وزارة الصحة أمام مستشفى القوصية المركزي بأسيوط
ضبط كمية من أدوية وزارة الصحة أمام مستشفى القوصية المركزي بأسيوط
إيهاب عمر

تمكنت إدارة تموين القوصية بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط كمية من الأدوية الخاصة بوزارة الصحة بحوزة أحد الأشخاص أمام مستشفى القوصية المركزي.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخليه وتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ اسيوط بتكثيف الحملات التموينية فى مختلف أرجاء المحافظة وبتعليمات المهندس خالد محمد احمد وكيل وزارة التموين.

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الأدوية للعرض على النيابة العامة. 


وأشار وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

