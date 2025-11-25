قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل انتهى الخلاف بين محمد رمضان وأحمد السقا ؟ تفاصيل
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
محافظات

تموين الجيزة تضبط منشأة غير مرخصة لغش وتقليد السماد الزراعي بالصف

أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية التموين في تنفيذ حملة تموينية مسائية والتي أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بإنتاج السماد الزراعي المغشوش بناحية عرب الشرفا بمركز الصف، وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة الغش التجاري وضبط الأسواق.

وتم خلال الحملة التحفظ على كمية إجمالية بلغت 95 طنًا من المنتجات، تضمنت 20 طنًا من السماد المعبأ والمقلد لإحدى المصانع المعروفة و25 طنًا من المنتج النهائي المعد للتعبئة، إضافة إلى 50 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر إلى جانب التحفظ على خط الإنتاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة مديرية التموين لتكثيف الحملات التموينية بمختلف القطاعات لمكافحة ممارسات الغش التجاري لما تسببه من أضرار جسيمة على الصحة العامة للمواطنين والاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون في التصدي لأي محاولة للعبث بجودة السلع أو مستلزمات الإنتاج.


ومن جانبه أفاد السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة بأن الحملة جاءت برئاسة أحمد الشافعي مدير إدارة تموين الصف، وبمشاركة مفتشي الإدارة، وبالتنسيق مع مجلس مركز ومدينة الصف، حيث تمكنت الحملة من رصد المخالفة وضبطها في الوقت المناسب مؤكداً على استمرار الحملات بشكل يومي .

الدكتورة عايدة عطية
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
