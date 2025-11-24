أخبار قنا| تحذيرات من التموين بعد ضبط 228 عبوة مستحضرات مجهولة.. ومصادرة تروسيكل ينقل تلاميذ مدارس

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لقسم التاريخ بكلية الآداب، والصحة تحتفل بالأسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية فى ٦ مستشفيات، والتموين يحذر المواطنين من شراء مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بعد ضبط 228 عبوة، غرق طالب أسفل الكوبرى العلوى فى نهر النيل بنجع حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص يصادر تروسيكل ينقل تلاميذ مدارس، ومديرية التربية والتعليم تناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول.





انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة قنا

بدأت فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لكلية الآداب بقنا، تحت عنوان "الدراسات الإنسانية وإحياء التراث الحضاري في العالم العربي"، المنعقد في الفترة من 22- 23نوفمبر 2025 بحرم جامعة قنا.

وأكد رئيس جامعة قنا، أهمية الدراسات الإنسانية والتراث الحضاري والتي لا يتوقف دور العلم عندها على التوثيق والسرد، ولكن يمتد للتحليل وربط الماضي بالحاضر لترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال المتعاقبة، كما توجه بالشكر للحضور من مختلف الجامعات المصرية والعربية الأساتذة والباحثين والطلاب لتبادل الخبرات والمعرفة.



بـ 6 مستشفيات..صحة قنا تحتفل بالأسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية

نظّمت مستشفيات صحة قنا بمختلف قطاعاتها إحتفالية خاصة بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، والذي يُحتفى به سنوياً على مستوى العالم خلال الفترة من 18 حتى 24 نوفمبر من كل عام، في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بقنا على تعزيز الوعي الصحي ورفع الثقافة المجتمعية حول مخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.

وجاءت هذه الفعالية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بضرورة تكثيف الأنشطة التوعوية داخل المستشفيات لضمان الإستخدام الرشيد والآمن للمضادات الحيوية، ومواجهة خطر مقاومة الميكروبات الذي يُعَد أحد أكبر التحديات الصحية عالمياً.



بعد ضبط 228 عبوة .. تموين قنا يحذر المواطنين من شراء مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

ناشدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، المواطنين بعدم شراء مستحضرات التجميل إلا من أماكن مرخصة لضمان سلامتهم والحد من تداول المنتجات مجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال حملة رقابية مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، على الأسواق والمحال والمولات التجارية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين، و محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.



قنا .. غرق طالب أسفل الكوبرى العلوى فى نهر النيل بنجع حمادى

لقى طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه غرقاً أسفل كوبرى الشرق فى نهر النيل بنطاق مركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طالب غرقا فى نهر النيل أسفل الكوبرى العلوى بنطاق مركز نجع حمادى.

رئيس جامعة قنا يناقش تفعيل الإدارة الإلكترونية لمنظومة النظافة بالجامعة

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، اجتماعاً لمناقشة تشغيل نظام الإدارة الإلكترونية لمنظومة النظافة داخل الجامعة، وذلك بعد الانتهاء من تطوير تطبيق "نظافة" المخصص لحوكمة وتنظيم أعمال النظافة والتجميل بالجامعة.

واستعرض رئيس جامعة قنا، آليات تشغيل المنظومة الإلكترونية، والتي تقوم على تقسيم الحرم الجامعى إلى قطاعات ونقاط متابعة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الإشراف وسرعة الاستجابة وتحسين مستوى النظافة والجاهزية بمختلف منشآت الجامعة.



عرض حياتهم للخطر.. رئيس محلى قوص بقنا يصادر تروسيكل يستقله تلاميذ مدارس

قرر الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب قنا ، مصادرة مركبة «تروسيكل» كان يُقل تلاميذ مدارس بعد انتهاء يومهم الدراسى، بمنطقة كوبري السبع عيون بطريق مصر أسوان الزراعى بنطاق مدينة قوص.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جرى إنزال التلاميذ من التروسيكل والتحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.



تعليم قنا يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول



ناقش الدكتور هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مع مديرى وموجهى العموم بالمديرية، خطة العمل والاستعداد المبكر لإجراء امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2025 - 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية لضمان سير الامتحانات بكفاءة ويسر، وعلى رأسها الالتزام بالمعايير المحددة فى تنظيم الامتحانات، والالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لها، مع تأكيد التعاون بين كافة الإدارات التعليمية وجميع المدارس لتجهيز اللجان، والتأكد من جاهزية المدارس وتوفير كافة المستلزمات اللازمة للجان الامتحانية.