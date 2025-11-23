تعليم قنا يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور

ناقش الدكتور هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مع مديرى وموجهى العموم بالمديرية، خطة العمل والاستعداد المبكر لإجراء امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2025 - 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقى موسع، بحضور الدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم، وسوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، وياسر يوسف، مدير المطبعة السرية بالمديرية، وموجهى عموم المواد بالمديرية.

تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية لضمان سير الامتحانات بكفاءة ويسر، وعلى رأسها الالتزام بالمعايير المحددة فى تنظيم الامتحانات، والالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لها، مع تأكيد التعاون بين كافة الإدارات التعليمية وجميع المدارس لتجهيز اللجان، والتأكد من جاهزية المدارس وتوفير كافة المستلزمات اللازمة للجان الامتحانية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة أن يتناسب مستوى الأسئلة مع ما ورد في الكتاب المدرسي من حيث المضمون والتدرج، مع الحرص على أن تكون الأسئلة متوازنة في مستواها لتغطي جميع جوانب المنهج، وتسمح بتقييم مختلف المهارات والمعارف التي اكتسبها الطالب، بالإضافة إلى التنوع في صياغة الأسئلة لضمان التقييم شامل، مع المتابعة المستمرة للمناهج الدراسية المقررة ومراجعتها.



ووجه الصابر، بتجهيز مقرات الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، من خلال تكثيف الحماية الأمنية، وكذا التدقيق في اختيار أعضاء اللجان الفنية لوضع أسئلة الامتحانات بشكل سليم، ومنع اى شخص لديه عذر قانونى من وضع أسئلة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلي أهمية عقد امتحان تجريبى لتعود الطلاب علي طريقة الأسئلة الجديدة والتأكد من توافر كافة الأدوات والتجهيزات اللازمة قبل وأثناء سير الامتحانات، مؤكدا على أن المرحلة القادمة تحتاج بذل المزيد من العمل والجهد.