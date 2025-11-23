بعد ضبط 228 عبوة .. تموين قنا يحذر المواطنين من شراء مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

ناشدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، المواطنين بعدم شراء مستحضرات التجميل إلا من أماكن مرخصة لضمان سلامتهم والحد من تداول المنتجات مجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال حملة رقابية مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، على الأسواق والمحال والمولات التجارية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين، و محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

أسفرت الحملة، التي نفذتها إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة عبد الفتاح محمد سعيد، رئيس الرقابة التجارية، ومشاركة مفتشي الرقابة التجارية خالد محمد مبارك، ومحمد صلاح الدين، عن ضبط 228 عبوة من مستحضرات التجميل المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل محل عطارة بمركز دشنا.

وتنوعت المضبوطات بين كريمات تفتيح البشرة وخل التفاح وعسل النحل والفيتامينات والمرطبات، إلى جانب سلع أخرى لا تحمل أي بيانات معتمدة من وزارة الصحة، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

أكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن المديرية لن تسمح بأي شكل من أشكال الغش أو الاستغلال التجاري، وأن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لمنع تداول السلع غير المطابقة وضبط أي مخالفات تضر بالمواطن، مشددًا على أن "مصلحة المواطن فوق أي اعتبار" .

أشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحريز المضبوطات وتحرير محاضر تموينية لعرض المخالفين على النيابة العامة.