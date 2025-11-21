أمن قنا: شقيق وراء إطلاق نار على أب وأبنائه الثلاثة أثناء صلاة الجمعة

كشفت المعلومات الأولية لحادث إطلاق على شخص و ٣ من أبنائه، أثناء صلاة الجمعة، فى عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا ، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه، لوجود خلافات بينهم أبنائهم.

وتبين أن الشقيق المتهم أطلق النار على شقيقه وأبنائه الثلاثة أثناء صلاة الجمعة، نتج عنه إصابتهم جميعا بإصابات متنوعة ما بين كسور وطلقات نارية بالعين.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بعزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت، نتج عنها إصابة ٤ أشخاص.



وتبين إصابة كلا من: عبدالجواد عبدالعظيم عبدالقوي 58 عاماً، بجرح بالجبهة، وأبنائه محمد 39 عاما، بطلق ناري في العين، محمود37 عاما، وأحمد 33 عاما، بكسور فى اليد.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.