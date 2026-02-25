الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بقيام العاملين بوحدة مرور الفيوم بتلفيق قضايا له

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من العاملين بإدارة مرور الفيوم والإدعاء بقيامهم بتلفيق إحدى القضايا له "دون وجه حق".

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 24/ يناير المنقضى حضر مالك إحدى السيارات " الظاهر بمقطع الفيديو" لإدارة مرور الفيوم وحال إنهاء الإجراءات الخاصة بسيارته ، تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 3 سنوات وشهرين فى قضيتى "تبديد" ، وتم إصطحابه للقسم وعرضه على النيابة العامة لتولى شئونها ، حيث قام بالمعارضة فى الأحكام المشار إليها ، وبفحص السيارة من خلال اللجان الفنية المتخصصة تبين وجود إشتباه بلحام عرضى كامل الإستدارة بكمرة الشاسية (وجارى إستكمال الفحص).

وبتاريخ 22 الجارى أمكن ضبط المذكور وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب إعتراضاً منه على الإجراءات المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.





