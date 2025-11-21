خصومة ثأرية.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقنا

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية خلال تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بعزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بعزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت نتج عنها إصابة 4 أشخاص.





وأسفرت الواقعة عن إصابة كلا من: عبدالجواد عبدالعظيم عبدالقوي 58 عاماً، بجرح بالجبهة، محمد عبدالجواد عبدالعظيم 39 عاما، بطلق ناري في العين، محمود عبدالجواد عبدالعظيم37 عاما، وأحمد عبدالجواد عبدالعظيم 33 عاما، إصابة كسور باليد.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



