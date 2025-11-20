أخبار قنا.. إصابة 15شخصا في انقلاب ميكروباص.. والجامعة تختتم فعاليات المعرض الزراعى الثاني

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، محافظ قنا يترأس اجتماعا موسعا لمتابعة الخطة الاستثمارية ورفع معدلات الإنجاز، ويوجه بتسريع وتيرة التقنين والتصالح واستكمال معاينات المتغيرات المكانية، يكرّم مسعفا وسائقا أعادا مبلغا ماليًا كبيرًا وآيفون لصاحبها، إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي قنا، والجامعة تختتم فعاليات المعرض الزراعى الثانى بمشاركة 50 شركة، وتطوير 3 ميادين وفق الأجندة الحضرية الجديدة



دعم المزارعين والتوسع في الخدمات بقنا.. تعزيز الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل ورفع القدرة التنافسية

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، المحاسب منتصر الأبجيجي، المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية إحدى شركات البنك الزراعي المصري، لبحث سبل التعاون وتعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين، وذلك بحضور عدد من القيادات المصرفية ومسؤولي الشركة، في إطار مساعي المحافظة للتوسع في منظومة الخدمات الزراعية خلال الفترة المقبلة.



وأكد محافظ قنا، أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في اقتصاد المحافظة، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المزارعين وتذليل العقبات لضمان تعزيز الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل ورفع القدرة التنافسية لها.

محافظ قنا يترأس اجتماعا موسعا لمتابعة الخطة الاستثمارية ورفع معدلات الإنجاز



ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية على مستوى المراكز والمدن، وذلك في إطار متابعته المستمرة للمشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة خلال العام المالي الحالي، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز بما يواكب احتياجات المواطنين.

واستعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمركز والمدن، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ورفع معدلات الإنجاز مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة في التنفيذ.





محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة التقنين والتصالح واستكمال معاينات المتغيرات المكانية

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، آخر المستجدات المتعلقة بملفات تقنين أراضى أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بشكل تكاملي بين جميع الجهات التنفيذية؛ بما يضمن تسريع وتيرة العمل وإنجاز المعاينات اللازمة في المدة المحددة.

واستعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي لملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات المواطنين خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الطلبات الجاري فحصها ومعاينتها بهدف تقنين الأوضاع وسداد مستحقات الدولة.

إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي قنا



أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى، أمام قرية العركى التابعة لمركز فرشوط، عن إصابة 15 شخص يستقلون الميكروباص.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى أمام قرية العركى، نتج عنه إصابة مستقلى السيارة.



محافظ قنا يكرّم مسعفا وسائقا أعادا مبلغا ماليًا كبيرًا وآيفون لصاحبها

كرّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اثنين من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، تقديرًا لأمانتهما عقب إعادتهما مبلغا ماليا كبيرًا وهاتفًا محمولًا من نوع «آيفون 16 برو ماكس»، بعدما عثرا عليهما أثناء نقل أحد المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام.

وشمل التكريم المسعف عبود رفاعي أحمد، والسائق صفوت محمد عامر، بعد عثورهما على مبلغ 115 ألف جنيه إلى جانب الهاتف، خلال مباشرتهما نقل مصابين في حادث تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدينة بركة بمركز نجع حمادي، وقد حرصا على تسليم المبلغ والهاتف إلى نقطة الشرطة المختصة، في موقف يعكس أرقى صور الأمانة المهنية.



بمشاركة 50 شركة.. ختام فعاليات المعرض الزراعي الثاني بجامعة قنا



اختُتمت بجامعة قنا فعاليات المعرض الزراعي الثاني، الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري بالصالة المغطاة بمقر الجامعة بقنا، تحت رعاية رئيس الجامعة، تضمنت تكريم المشاركين في المعرض وإهداؤهم شهادات التقدير تقديرًا لمساهمتهم وجهودهم في إنجاح الحدث.



وشارك في فعاليات المعرض هذا العام 50 شركة زراعية من كبرى المؤسسات العاملة في مجالات متعددة تشمل: بذور الشتلات، الخدمات والاستشارات الزراعية، الميكنة الحديثة، التقنيات والابتكارات الزراعية، نظم الزراعات المحمية، الأسمدة والمبيدات، الإنتاج الحيواني والداجني، والتصنيع الغذائي.

قنا.. تطوير 3 ميادين وفق الأجندة الحضرية الجديدة

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ورشة عمل موسعة لبحث آليات تطوير الميادين بمركز ومدينة قنا، وذلك في ضوء دعوة جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة لجميع المحافظات لترشيح 3 ميادين للحصول على الدعم الفني اللازم لتطويرها.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الحضري وتعزيز الهوية البصرية، وبناء على هذه الدعوة، بدأت محافظة قنا دراسة تطوير عدد من الميادين بمدينة قنا كمرحلة أولى، تمهيدًا للتوسع في بقية مدن المحافظة.

