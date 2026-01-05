ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ضيق التنفس أو الشعور بعدم القدرة على أخذ كمية كافية من الهواء إلى الرئتين، يمكن أن يظهر كإحساس بضيق الصدر، أو اللهاث، أو بذل جهد أكبر للتنفس، وغالبًا ما تكون أمراض القلب والرئة من الأسباب الشائعة لضيق التنفس.

قد يختلف شعور ضيق التنفس من شخص لآخر حسب السبب لذا نقدم لك فى هذا التقرير الاعراض الشائعة لضيق التنفس و فقا لموقع هيلثى لاين.

العلامات الشائعة لضيق التنفس..

-ضيق في الصدر.

-الشعور بالحاجة إلى إجبار النفس على أخذ شهيق عميق.

-بذل جهد كبير للحصول على نفس عميق.

-سرعة التنفس أو خفقان القلب.

-الصفير أو الأصوات العالية أثناء التنفس.

يعتمد علاج ضيق التنفس على السبب الكامن وراءه، لذا من الضروري معالجة الحالة الطبية الأساسية لتحسن الأعراض، وتشمل العلاجات التي قد تساعد في تحسين التنفس ما يلي:

-التمارين الرياضية: تساعد التمارين على تقوية القلب والرئتين، مما يقلل الجهد المبذول أثناء التنفس.

-تقنيات الاسترخاء: يمكن لمقدم الرعاية الصحية تعليمك تمارين التنفس وتقنيات الاسترخاء، والتي تساعد على تخفيف ضيق التنفس الناتج عن الحالات التنفسية أو القلق.

-الأدوية: أدوية الاستنشاق مثل موسعات الشعب الهوائية تساعد على استرخاء مجرى الهواء، وتُستخدم في حالات الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD). كما يمكن استخدام أدوية لتخفيف الألم أو القلق لتقليل ضيق التنفس.

-العلاج بالأكسجين: إذا كان مستوى الاكسجين في الدم منخفضًا، قد يصف لك الطبيب أكسجينًا إضافيًا يُعطى عن طريق قناع أو أنبوب في الأنف.