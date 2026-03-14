على قد الحب يواصل تصدره الأعلى مشاهدة بعد عرض الحلقة 24

يواصل مسلسل «على قد الحب» تصدره لقائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في موسم دراما رمضان، بعد عرض الحلقة 24 التي جاءت مليئة بالتوتر والصراعات النفسية بين الشخصيات، ما أثار تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الحلقة تطورات درامية قوية، حيث حاول كريم الذي يجسد شخصيته شريف سلامة تهدئة الطفلة لي لي ابنة مريم التي تلعب دورها نيللي كريم، بعدما سيطر القلق عليها بسبب اختفاء والدتها. وحرص كريم على طمأنة الطفلة بأن والدتها ستعود قريبًا، مطالبًا إياها بالالتزام بتعليمات الكبار حتى تشعر بالراحة والاطمئنان.

وفي الوقت نفسه، أبدى جميل الذي يجسد شخصيته محمد أبو داود قلقه الشديد على ابنته مريم، إلا أن كريم طلب منه الحفاظ على الهدوء أمام الطفلة حتى لا تتأثر نفسيًا بما يحدث.

وتصاعدت الأحداث مع مواجهة حادة بين كريم وسارة التي تقدم دورها مها نصار، حيث أكد لها كريم أن الطفلة لي لي ليست ابنتها ولن تكون كذلك، مهددًا بكشف الحقيقة إذا حاولت إيذاء مريم، وهو ما زاد من التوتر بينهما.

وفي مفاجأة درامية مثيرة، ظهرت مريم كخيال أمام سارة داخل الشقة، ما أصابها بالارتباك والشك فيما رأته، لتذهب بعدها إلى طبيب المصحة النفسية التي كانت مريم محتجزة بها، وتكتشف أنها ما زالت داخل المصحة، الأمر الذي يفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات حول حقيقة ما حدث.

الحلقة 24 جاءت مليئة بالإثارة والتشويق، وهو ما جعل المسلسل يواصل تصدره لقائمة الأعلى مشاهدة مع إشادات واسعة بالأحداث المتصاعدة وأداء أبطاله.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.