القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد جاء فيها: "قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يُسعدنى أن أبعث لقداستكم بخالص التهانى بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، متمنياً من الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن والعالم أجمع بكل الخير والبركات".

وتابع: "وإننا نثمن بكل إعتزاز وتقدير دوركم الوطنى المخلص فى ترسيخ قيم التسامح والوحدة الوطنية , وتعزيز روح التآخى بين أبناء الوطن الواحد بما يدعم مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها مصرنا الغالية".

وأوضح: "ولا يفوتنى أن أُشيد بعطاء وتضحيات الأقباط من رجال القوات المسلحة ووفائهم بمهامهم ومسئولياتهم التى يكلفون بها لتظل القوات المسلحة درعاً قوياً وحصناً منيعاً لمصر وشعبها العظيم"، وفقكم الله ورعاكم وكل عام وقداستكم بخير".

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بتلك المناسبة.