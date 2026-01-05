قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
مصطفى بكري: إعلان أسماء الـ5% المعينين الخميس المقبل.. وشخصية قضائية رفيعة مرشحة لرئاسة مجلس النواب
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن | صور
حوادث

النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد

جانب من الحريق
جانب من الحريق
ندى سويفى

تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة إجراء عمليات التبريد لحريق مصنع بولي تك للبلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر. 

ورصدت 20 صورة تفاصيل التهام النيران للمصنع ومحاولات قوات الدفاع المدني محاصرتها وإخماد ألسنة اللهب وانتشار سيارات الإطفاء في محيط الحريق حتى تمام إخماده. 

وكشفت التحريات الأولية في حريق مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق جراء الأدخنة السامة المتصاعدة من الحريق. 

وأسفرت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في مصنع "بولي تك" لصناعة البلاستيك والمقام على مساحة 6 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية الرابعة، ويتكون من دور واحد (هنجر).

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مصنع لإنتاج البلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان.

تلقت غرفة عمليات أكتوبر بلاغا، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى إلى موقع الحريق، وقام رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق بالكامل.

تجرى الآن عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما يجري رجال مباحث الجيزة التحريات للوقوف على سبب اندلاع الحريق ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

دار الإفتاء

حكم الدعاء داخل الصلاة بقضاء الحاجات الدنيوية ..دار الإفتاء توضح

الإسراء والمعراج

مفتي الجمهورية: يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وعمل الولائم

ملتقى المرأة بالأزهر

ملتقى المرأة بالأزهر يؤكد: حماية الطفل في الإسلام تشريع رباني متكامل يؤسس لبناء العقيدة والقيم

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

أغرب سيارة
أغرب سيارة
أغرب سيارة

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

خلطة توابل البطاطس
خلطة توابل البطاطس
خلطة توابل البطاطس

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

