النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد

تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة إجراء عمليات التبريد لحريق مصنع بولي تك للبلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

ورصدت 20 صورة تفاصيل التهام النيران للمصنع ومحاولات قوات الدفاع المدني محاصرتها وإخماد ألسنة اللهب وانتشار سيارات الإطفاء في محيط الحريق حتى تمام إخماده.

وكشفت التحريات الأولية في حريق مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق جراء الأدخنة السامة المتصاعدة من الحريق.

وأسفرت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في مصنع "بولي تك" لصناعة البلاستيك والمقام على مساحة 6 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية الرابعة، ويتكون من دور واحد (هنجر).

تلقت غرفة عمليات أكتوبر بلاغا، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى إلى موقع الحريق، وقام رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق بالكامل.

تجرى الآن عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما يجري رجال مباحث الجيزة التحريات للوقوف على سبب اندلاع الحريق ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.