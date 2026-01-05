4 سيارات وسلم هيدروليكي.. إخماد حريق مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مصنع لإنتاج البلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات أكتوبر بلاغا، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى إلى موقع الحريق، وقام رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق بالكامل.

تجرى الآن عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما يجري رجال مباحث الجيزة التحريات للوقوف على سبب اندلاع الحريق ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.