فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط
الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي
ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد
قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد
الطقس اليوم.. شديد البرودة وفرص أمطار خفيفة ببعض المناطق
"هيسقطوا".. آلية عقاب الغشاشين ومثيري الشغب في امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بنين في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
16 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5 يناير 2026
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
حوادث

أسفر عن وفاة أم وابنتيها.. ماس كهربائي وراء حريق شقة بشبرا الخيمة

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

كشفت المعاينة الأولية بحريق شقة سكنية بالطابق السادس بشقة سكنية بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة أن ماس كهربائى وراء الحريق الذى أسفر عن تفحم الشقة بالكامل ومصرع أم وطفلتيها.


وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف أشرف الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب، واسفر الحريق عن وفاة أم وطفليها متأثرين بإصابتهم من الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

بلاغا بالواقعة
 


تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية ومصرع 3 أشخاص.


انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتم الدفع بسيارتين اطفاء مدعمة بسيارة اسعاف وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المبنى واسفر الحريق عن مصرع الام وطفليها متأثرين باصابتهما الناتجة عن الحريق.

القليوبية حريق شبرا الخيمة أم بيومي الحماية المدنية

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

