ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية بقليوب

أمرت جهات التحقيق المختصة في القليوبية بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب، وأسفر عن وفاة أم وطفليها متأثرين بإصابتهما من الحريق.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب الحريق ومصرع ثلاثة أشخاص، حيث تولى المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، برئاسة اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، متابعة الواقعة.

السيطرة على الحريق

وانتقلت فرق الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بسيارتين إطفاء مدعمتين بسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المبنى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن المتوفين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث لتحديد ملابسات الواقعة.