قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة يسافر إلى المغرب لمؤازرة منتخب مصر في مباراة بنين
جراحة دقيقة لطفلة 7 سنوات بمستشفى المنصورة.. لحظات تحبس الأنفاس
بالأسماء.. أخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك
دعاء 15 رجب للميت.. يجعل قبره روضة من رياض الجنة
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بدافع الغيرة .. القصة الكلمة لإنهاء حياة طالب على يد صديقه بقرية ميت العطار بالقليوبية

المجني عليه
المجني عليه
إبراهيم الهواري

كانت عقارب الساعة تشير الى الثانية عشر بعد منتصف الليل وفوجئ محمد ياسر الطالب بالصف الثالث الثانوى ابن قرية ميت العطار بمركز بنها بمحافظة القليوبية بأحد أصدقاؤه يقوم بالإتصال به لمقابلته فى أمر هام ، لم يتأخر محمد لحظة واحدة عن صديقه رغم حداثة العلاقة بينهما والذى بدات منذ الاحتفال برأس السنة الجديدة.

تفاصل الجريمة

خرج محمد وهو لا يعلم أن القدر سطر له هذه النهاية الماساوية وأن الموت ينتظره على يد صديقه حيث قام باصطحابه الى أحد العمارات تحت الانشاء وقام بطعنه بسلاح أبيض دون اى ذنب منه ليسقط محمد غارقا فى مائه تاركا ذكرى طيبة بين زملائه واهالى قريته.


جريمة بدافع الغيرة

وقال أصدقاء المجني أن المتهم كان صديقه منذ 3 أيام فقط، وأنه أقدم على ارتكاب الجريمة بدافع الغيرة والتفوق الدراسي، بينما كان محمد طوال حياته معروفًا بأخلاقه الحميدة والتزامه بالصلاة.

 وظلت أسرة المجني عليه تبحث عنه عقب اختفائه، فيما سلم المتهم نفسه إلى الجهات الأمنية، وأرشد عن مكان الجثة، لتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة


وطالب أهالى القرية أوصدقاء المجنى عليه بالقصاص العادل من المتهم ، مؤكدين بأن محمد المتوفى لم يرتكب أى ذنب طوال حياته وكان متفوق دراسيا وملتزم فى الصلاة والصيام.

تحقيقات الواقعة

فيما كشفت التحقيقات أن المجني عليه، يدعى محمد ياسر، طالب بالصف الثالث الثانوي، قد استدرجه المتهم إلى منزل تحت الإنشاء في الساعة 12 منتصف الليل أمس، وأنهى حياته مستخدمًا سكينًا عُثر عليه بجانب الجثمان.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب بقرية الرملة بمنزل تحت الإنشاء  وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز لمكان الواقعة.


وكشفت التحريات أن المجني عليه يدعى محمد ي. م. ن، 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، مقيم بقرية ميت العطار دائرة مركز بنها، وأن المتهم صديقه ويدعى محمود ا، حيث قام باستدراج المجني عليه إلى مبنى تحت الإنشاء، وأنهى حياته بطعنة نافذة في الرقبة، بسبب خلافات سابقة بينهما.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من المباحث بقيادة الرائد محمد صلاح والنقيب عمرو طاحون والنقيب محمد رمضان، معاوني رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة


وأمرت جهات التحقيق المختصة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى ، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى واستكمال التحقيقات مع المتهم بارتكاب الواقعة والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية بنها الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

بالصور

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد