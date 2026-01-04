قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ردده قبل أذان الفجر للمتوفى.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
رحيل الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو
ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد
ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها
الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء
أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو
وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة
نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

المجني عليه
المجني عليه
إبراهيم الهواري

ينشر موقع صدى البلد أول صورة للمجنى عليه ماجد .م والذى راح ضحية الميراث على يد شقيقه إثر إصابته بطلق ناري ، إثر خلافات عائلية على قطعة أرض ميراث.


وكشفت التحقيقات، بأن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الشقيقين بسبب الميراث بسبب قطعة أرض إلى مشاجرة أطلق خلالها المتهم أعيرة نارية من فرد خرطوش صوب شقيقيه، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها التعليمي.
وأشارت التحريات إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة لضبط المتهم فور ارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

تفاصيل الواقعة 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية مشتهر دائرة المركز بمقتل شخص وإصابة آخر علي يد شقيقهما بسبب خلافات علي قطعة أرض ميراث.
وانتقلت علي الفور قوة أمنية من مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتهم ويدعي "خطاب م ا"، عامل، وشقيقيه ويدعي الأول ماجد م ا، 43 سنة، وإصابة شقيقه الآخر وليد م ا، 47 سنة، قام علي إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية في قرية مشتهر بمدينة طوخ، إثر خلافات عائلية على قطعة أرض بسبب الميراث، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.
وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي بنها التعليمي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية طوخ مديرية أمن القليوبية الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

الدولار

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

محمد صلاح

بالتردد.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

أرشيفية

في ظل توترات دولية متزايدة.. رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة رسمية إلى الصين

أرشيفية

السعودية تعين قنصلا جديدا لها في دبي والإمارات الشمالية

أرشيفية

الإرياني يحذر من محاولات فبركة مشاهد إرهابية للإيحاء بوجود فراغ أمني شرق اليمن

بالصور

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينيات

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات

خاف تخلعه لهذا السبب.. صور لـ محمد سامي تضعه فى مأزق مع مي عمر

خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر

تحذير: الجوع الشديد مؤشر على 4 أمراض.. تعرّف عليها

الجوع
الجوع
الجوع

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد