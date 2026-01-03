معاينة جهات التحقيق .. ماس كهربائي وراء حريق محل ملابس في شبرا الخيمة

كشفت معاينة جهات التحقيق لموقع حريق محل الملابس بشارع ناصر بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن أن سبب اندلاع النيران يرجع إلى ماس كهربائي حدث داخل المحل بعد غلقه دون وجود شبهة جنائية في الواقعة.



تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق نشب اليوم، داخل محل ملابس يقع في شارع ناصر، بجوار محطة مترو شبرا الخيمة، أسفل عقار سكني مكون من أربع طوابق.

بلاغا بالواقعة

تلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل أحد محلات الملابس بشارع ناصر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء.



نجحت القوات في السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة، كما تم إخماد الحريق بالكامل وتأمين المكان.

وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي داخل المحل عقب إغلاقه، ما أدى إلى اشتعال النيران دون تدخل بشري ولم يُسفر الحريق عن وقوع إصابات ةتسبب في خسائر مادية داخل المحل.