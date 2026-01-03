قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
حوادث

معاينة جهات التحقيق .. ماس كهربائي وراء حريق محل ملابس في شبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

كشفت معاينة جهات التحقيق لموقع حريق محل الملابس بشارع ناصر بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن أن سبب اندلاع النيران يرجع إلى ماس كهربائي حدث داخل المحل بعد غلقه دون وجود شبهة جنائية في الواقعة.


تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق نشب اليوم، داخل محل ملابس يقع في شارع ناصر، بجوار محطة مترو شبرا الخيمة، أسفل عقار سكني مكون من أربع طوابق.

بلاغا بالواقعة 

تلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل أحد محلات الملابس بشارع ناصر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء.
 

نجحت القوات في السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة، كما تم إخماد الحريق بالكامل وتأمين المكان.
وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي داخل المحل عقب إغلاقه، ما أدى إلى اشتعال النيران دون تدخل بشري ولم يُسفر الحريق عن وقوع إصابات ةتسبب في خسائر مادية داخل المحل.

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

