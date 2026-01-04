الأولى من نوعها.. تنظيم مسابقة قرآن تتلوه الملائكة لذوى الهمم فى القليوبية

تنظم محافظة القليوبية وجامعة بنها مسابقة "قرآن تتلوه الملائكة"، بالتنسيق مع هيئة الشبان العالمية، أول مسابقة من نوعها بالمحافظة، وهي مسابقة قرآنية مخصصة لذوي الهمم، تهدف إلى إبراز قدراتهم في حفظ كتاب الله الكريم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة الدينية والثقافية.



وقال المهندس أيمن عطية محافظة القليوبية، أن المسابقة تأتي هذه المبادرة في إطار دعم الدمج المجتمعي وإتاحة الفرص المتكافئة، حيث يتنافس المشاركون في أجواء روحانية مميزة، أمام لجنة تحكيم متخصصة، وبحضور جمهور يشاركهم لحظات الإيمان والخشوع، مشيرة إلى أن هذه المسابقة هي رسالة رحمة وهداية، وأن أصحاب الهمم شركاء في نشرها وإعلاء قيمها.

الفئات المستهدفة

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الفئة المستهدفة بالمسابقة هي ذوى الهمم من عمر 4 سنوات حتي 24 عاما، لطلاب المدارس والجامعات والمجتمع، وتضم المسابقة 4 مستويات، الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، والمستوي الثاني حفظ ثلاث أرباع القرآن الكريم، والمستوي الثالث حفظ نصف القرآن الكريم، والمستوى الرابع حفظ ربع القرآن الكريم.

وتجرى الاختبارات لطلاب جامعة بنها داخل الجامعة، ولطلاب المدارس داخل هيئة الشبان العالمية ببنها، وتكون الاختبارات بداية من 1 حتي 4 فبراير المقبل، على أن تكون إجمالي الجوائز 300 ألف جنيه، ويتم توزيع الجوائز بحفل يتم إقامته بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة بنها.