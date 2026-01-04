الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار من 5 طوابق في الخانكة

دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع داخل عقار مكون من 5 طوابق في الخانكة، بعد أن نشب بالطابق الأخير.

بلاغا بالواقعة

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ أمام محطة الجبل الأصفر بمدينة الخانكة، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، فيما تجري أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الطوابق المجاورة.



وحتى الآن، لم يُسفر الحريق عن أي إصابات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع استمرار جهود الإطفاء للسيطرة الكاملة على النيران وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.