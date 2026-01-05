التصريح بدفن جثة أم وطفليها فى حريق شقة بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة أم وطفليها لقوا مصرعهم فى حريق اندلع داخل شقتهم بقليوب ، عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث لتحديد ملابسات الواقعة.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف أشرف الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب، واسفر الحريق عن وفاة أم وطفليها متأثرين بإصابتهم من الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغ بالواقعة

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية ومصرع 3 أشخاص.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتم الدفع بسيارتين اطفاء مدعمة بسيارة اسعاف وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المبنى واسفر الحريق عن مصرع الام وطفليها متأثرين باصابتهما الناتجة عن الحريق.