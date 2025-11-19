محافظ قنا: مشروع"حيّنا" يمثل نقلة نوعية فى مجال التطوير الحضرى

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بأن مشروع "حيّنا" يمثل تجربة رائدة ونقلة نوعية فى مجال التطوير الحضري بالمحافظة، وأن ما حققه المشروع من نتائج يعكس جهود مشروع التنمية الحضرية المتكاملة المنفذ من خلال "الهابيتات".



جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة محافظ قنا، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا"، والذى يُعد أحد أهم المشروعات الرامية إلى تطوير المناطق الحضرية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية.

حضر الاجتماع كل من: المهندس محمد مصطفى ياسين، مدير مركز شبكات المرافق، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور محمد حسين، مسئول البنية التحتية بموئل الأمم المتحدة، إلى جانب المهندس رامي البلتاجى، منسق استشاري التصميم والتنفيذ بشركة كيمونيكس، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام التخطيط العمراني، والمهندسة رضوى عبد الرحمن، وكيلة الإدارة العامة للتخطيط العمراني والمسئول عن المشروع من جانب المحافظة، بالإضافة إلى أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، و محمد قناوى، المنسق الميداني بموئل الأمم المتحدة، وعدد من القيادات التنفيذية والاستشاريين.

وشدد عبدالحليم، على أهمية الإسراع في تنفيذ المخطط التفصيلي على أرض الواقع، مع الاستمرار في تدعيم منظومة تنمية الموارد المحلية وإدارة المالية العامة، بما يضمن تحديد أولويات المشروعات القابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط، لافتاً إلى ضرورة اعتماد آليات تمويل مبتكرة لاستكمال مشروعات البنية التحتية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن مشروع "حيّنا" يستهدف تعزيز الفرص الاستثمارية والتنموية بمنطقة الحميدات، باعتبارها نموذجا حضاريا متكاملًا يُجسد مفاهيم التنمية المستدامة، ويتماشى مع رؤية الدولة الشاملة للارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات الحضرية.

ووجه محافظ قنا، بضرورة تعزيز التعاون الكامل مع مؤسسة "موئل الأمم المتحدة – مصر" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في مسيرة التنمية بالمحافظة، مثمناً دورها الفاعل في دعم المجتمع المدني وتقديم نموذج يحتذى به في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.