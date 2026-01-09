قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026
نوة الفيضة الكبيرة.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة
اكتشافات غاز شمال العريش| دفعة استراتيجية تعزز احتياطيات مصر وتدعم التحول لمركز إقليمي للطاقة
800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب
التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار
كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان
خامنئي: أطالب ترامب بالتركيز على أزمات بلاده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواجهة إنفلونزا الطيور.. إجراءات عاجلة من وزارة الزراعة والتوسع في حملات "كلاب الشوارع"

حملات بيطرية
حملات بيطرية
شيماء مجدي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة شاملة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة والسيطرة على الأمراض الوبائية، فضلا عن التوسع في حملات تحصين وتعقيم كلاب الشوارع، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الأمن الصحي والحيواني في مصر، تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتبني حلول علمية مستدامة تضمن أمن المواطن وسلامة البيئة.

وواصلت فرق الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهودها الميدانية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار، حيث تم تحصين 1135 كلبًا حرًا خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، من بينها 513 كلبًا، تم تحصيلها خلال حملتين مكبرتين بمنطقتي عين شمس وإمبابة، إلى جانب تعقيم 133 كلبًا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان.

كما صاحبت هذه الجهود حملات للإرشاد البيطري الميداني، شاركت فيها فرق التحصين والتعقيم بالمحافظات، حيث تم توعية المواطنين والمربين بمفاهيم الرفق بالحيوان، وأسس التعامل الآمن والإنساني مع الكلاب الحرة، وأهمية التحصين والتعقيم في الحد من انتشار الأمراض المشتركة، وذلك في إطار دعم منظومة الوقاية البيطرية وحماية الصحة العامة.

وفي سياق متصل، شدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التوسع في حملات التحصين والتعقيم على مستوى المحافظات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والهيئات والجهات المعنية.

أكد فاروق على التطبيق الكامل لاستراتيجية مكافحة مرض السعار، وتكثيف تحصين وتعقيم الكلاب الحرة، والتنسيق مع المحافظين لتخصيص أراضي مناسبة لإنشاء مراكز إيواء خارج الكتل السكنية، مع الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، وتفعيل القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

حملة استثنائية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية

ووجه وزير الزراعة بإطلاق حملة استثنائية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بداية من غد السبت، بجميع محافظات الجمهورية ضمن الإجراءات الوقائية خلال فصل الشتاء، ودعم مربي الثروة الحيوانية، مع تكليف المديريات بتكثيف المرور الميداني وتشجيع المربين على الالتزام بالتحصين حفاظًا على صحة حيواناتهم وقدرتها الإنتاجية.

وشدد الوزير على تكثيف إجراءات الوقاية في قطاع الدواجن مع دخول فصل الشتاء، ومتابعة تحصين الطيور ضد إنفلونزا الطيور، والتشديد على أعمال التقصي النشط في مسارات الطيور المهاجرة، وزيادة معدلات أخذ العينات قبل التداول بالأسواق، وذلك في إطار تعزيز منظومة الوقاية الصحية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة، وصون الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا السياق، عقدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية اجتماعًا موسعًا  برئاسة الدكتور حامد موسى الأقنص وبحضور وكلاء الوزارة ومديري مديريات الطب البيطري بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ توجيهات الوزير وتحويلها إلى برامج عمل ميدانية، مع رفع تقارير متابعة يومية عن معدلات التنفيذ بالمحافظات، ضمن رؤية الدولة لتعزيز منظومة الوقاية البيطرية، وضمان استدامة الثروة الحيوانية، وتحقيق التوازن بين الصحة العامة والرفق بالحيوان.

الزراعة الطيور الثروة الحيوانية إنفلونزا الطيور الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

رقم موبايل مواطن

بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير

منتخب مصر

حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

شوبير

800 مليون جنيه.. شوبير يكشف موقف المستثمرين بعد سحب أرض الزمالك

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: نتعاون بشكل جيد مع فنزويلا في البنية التحتية للنفط والغاز

الذكاء الاصطناعي

طبيب: ثورة طبية بعد إجراء روبوت صيني لعملية جراحية معقدة

سوريا

خروج مقاتلي قسد من حي الشيخ مقصود وبداية تدخل فرق الهندسة في حلب

بالصور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد