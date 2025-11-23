قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة خدش براءة 5 صغار بمدرسة اللغات بالسلام
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة قنا

يوسف رجب


بدأت فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لكلية الآداب بقنا، تحت عنوان "الدراسات الإنسانية وإحياء التراث الحضاري في العالم العربي"، المنعقد في الفترة من 22- 23نوفمبر 2025 بحرم جامعة قنا.

 وأكد رئيس جامعة قنا، خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية الدراسات الإنسانية والتراث الحضاري والتي لا يتوقف دور العلم عندها على التوثيق والسرد، ولكن يمتد للتحليل وربط الماضي بالحاضر لترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال المتعاقبة، كما توجه بالشكر للحضور من مختلف الجامعات المصرية والعربية الأساتذة والباحثين والطلاب لتبادل الخبرات والمعرفة، مشيرا إلى أن جامعة قنا تولى اهتماما كبيرا بالمؤتمرات العلمية بوصفها منصة حقيقيه لعرض الافكار وتبادل الخبرات ونقطة انطلاق لمبادرات ومشروعات بحثيه تسهم في التنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن هذا المؤتمر ليس مجرد حدث أكاديمي فحسب، بل هو رسالة معرفية وحضارية نؤكد من خلالها أن الأمم التي تستبصر جذورها، وتقرأ تاريخها قراءةً علمية واعية، هي الأمم القادرة على صناعة مستقبلها بكفاءة وثقة، كما نعتبره امتدادا لمساعي الدولة نحو ترسيخ الهوية القومية والتي تجلت أخيرا في افتتاح الصرح العظيم المتمثل في المتحف المصري الكبير، ونفس الخطوات التي شهدناها خلال الآونة الخيرة بالعديد من الدول العربية الشقيقة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن جامعة قنا تعمل برؤية جديدة نحو تعزيز دورها في البحث العلمي وخدمة المجتمع، وتولي اهتماما خاصا بالدراسات الإنسانية، حيث التزمت الجامعة بدعم الباحثين، وتوفير المناخ العلمي الملائم، وتطوير برامج الدراسات العليا بما يعزّز الإنتاج المعرفي، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات البحثية المشتركة التي تربط بين الجامعات العربية، وتُعيد بناء جسور التواصل العلمي والثقافي بينها، لأن التراث العربي ليس ملكًا لبلدٍ بعينه، بل هو ميراثٌ مشترك يصنع هويتنا الجامعة.

وأشار الدكتور وحيد الدين طاهر، عميد كلية الآداب رئيس المؤتمر ، إلى أن هذا المؤتمر يجسد روح التعاون بين الأكاديميين والباحثين من مختلف أنحاء الوطن العربي بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول قضايا التراث الحضاري وإحياء دراستنا الإنسانية ليمتد دور احياء التراث الحضاري الى إعادة قراءة تاريخنا الثقافي وتعزيز قيمنا الإنسانية التي تشكل جوهر هويتنا.

وتابع عميد كلية الآداب، حيث يهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على اهميه الدراسات الإنسانية ودورها في الحفاظ على التراث الحضاري العربي، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال ووضع خطط واستراتيجيات لحماية التراث الحضاري العربي،  وكذلك تبادل الخبرات بين الباحثين والمهتمين بالتراث العربي وتشجيع البحث العلمي في مجال الدراسات الإنسانية.

وأضاف الدكتور مسعود محمود على، مقرر المؤتمر، بأن المؤتمر يتناول عدة محاور أهمها  دور الترجمة في احياء التراث الحضاري ونقل المعارف بين الثقافات، والأدب الشعبي وترجمته وتأثيره على الحفاظ على الهوية الثقافية، واسهامات الترجمة في تعزيز الفهم المتبادل بين الثقافات المختلفة، و الاحياء والتجديد في التراث العربي عند المفكرين العرب المعاصرين، فلسفه التاريخ عند فلاسفة اليونان والتفسير النفسي للإبداع الحضاري عبر العصور، كما يتناول  المؤتمر العادات والتقاليد واحياء التراث الحضاري في العالم العربي، و دور المكتبات ومؤسسات المعلومات في احياء التراث الحضاري في العالم العربي، برامج الرقمنة والأرشفة الإلكترونية في حفظ واحياء التراث الحضاري في العالم العربي، دور التشريعات والقوانين العربية في احياء التراث الحضاري العربي .

قنا جامعة قنا كلية الآداب الدراسات الإنسانية التنمية المستدامة

