قنا .. غرق طالب أسفل الكوبرى العلوى فى نهر النيل بنجع حمادى

لقى طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه غرقاً أسفل كوبرى الشرق فى نهر النيل بنطاق مركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طالب غرقا فى نهر النيل أسفل الكوبرى العلوى بنطاق مركز نجع حمادى.

من جانبها تكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها للبحث عن جثة الطالب الغارق، قبل أن يجرفها تيار المياه إلى منطقة أخرى.

وتبين أن الطالب كان يلهو بجوار الكوبرى العلوى، وسقط فى نهر النيل بطريق الخطأ، ما أدى إلى غرقه وسط مياه النيل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.