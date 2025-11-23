بـ 6 مستشفيات..صحة قنا تحتفل بالأسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية| صور

نظّمت مستشفيات صحة قنا بمختلف قطاعاتها إحتفالية خاصة بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، والذي يُحتفى به سنوياً على مستوى العالم خلال الفترة من 18 حتى 24 نوفمبر من كل عام، في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بقنا على تعزيز الوعي الصحي ورفع الثقافة المجتمعية حول مخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.

وجاءت هذه الفعالية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بضرورة تكثيف الأنشطة التوعوية داخل المستشفيات لضمان الإستخدام الرشيد والآمن للمضادات الحيوية، ومواجهة خطر مقاومة الميكروبات الذي يُعَد أحد أكبر التحديات الصحية عالمياً.

وقال الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الإحتفالات في كل مستشفى من المستشفيات التابعة لمديرية الصحة قد شهدت تقديم مواد توعوية ومحاضرات تثقيفية إلى جانب إستعراض جهود فرق مكافحة العدوى، بالإضافة إلي تنفيذ فعاليات تفاعلية لرفع الوعي بين العاملين والمرضى حول السلوكيات الصحيحة لإستخدام المضادات الحيوية والإلتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وأضاف صادق: نظم مسئولي مكافحة العدوى برامج مكثفة لتوعية الفريق الطبي والتمريضي داخل المستشفيات بآخر المستجدات المتعلقة بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية وطرق الوقاية وكيفية التعامل السليم مع الحالات المشتبه بها، بالإضافة إلى التدريب على آليات ترشيد وصف وصرف المضادات الحيوية بما يضمن الإستخدام الأمثل لها داخل المنشآت الصحية.

وتابع : شملت جهود التوعية المرضى المترددين على المستشفيات، حيث تم تقديم محاضرات توعوية ومواد تثقيفية تشرح مخاطر الإفراط في إستخدام المضادات الحيوية وأهمية الإلتزام بالإرشادات الطبية.

وأشار صادق، إلى أن الفعاليات تناولت التأكيد على الأهمية البالغة للتعامل الواعي مع الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية بإعتبارها تهديداً مباشراً لفعالية العلاج الطبي في مختلف المؤسسات الصحية حول العالم.



و أكدت الدكتورة أميرة قُللي، مديرة إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بقنا، بأن تعزيز الوعي بأسس مكافحة العدوى وترشيد إستخدام المضادات الحيوية يُعد خط الدفاع الأول لحماية المرضى والمجتمع.

وأشارت إلى أن تدريب الفريق الطبي ورفع كفاءته في هذا الملف يُمثل محوراً أساسياً في مواجهة الميكروبات المقاومة والحد من إنتشارها ، كما أن توعية المرضى المترددين على المستشفيات يُساهم في تعزيز سلامتهم وصحة المجتمع ككل.

وأضافت مديرة إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بقنا، بأن إلي أنه قد جرى التأكيد على أن رفع الوعي بهذه القضية يُسهم بشكل كبير في رفع المناعة العامة للمرضى عبر تقليل معدلات إنتشار العدوى داخل المستشفيات، إلى جانب دوره في تعزيز المناعة المجتمعية من خلال الحد من إنتقال الميكروبات المقاومة بين الأفراد وترسيخ ثقافة الإستخدام الرشيد والمسؤول للمضادات الحيوية بما يحافظ على فعاليتها للأجيال القادمة.



