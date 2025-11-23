رئيس جامعة قنا يناقش تفعيل الإدارة الإلكترونية لمنظومة النظافة بالجامعة

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، اجتماعاً لمناقشة تشغيل نظام الإدارة الإلكترونية لمنظومة النظافة داخل الجامعة، وذلك بعد الانتهاء من تطوير تطبيق "نظافة" المخصص لحوكمة وتنظيم أعمال النظافة والتجميل بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، طروب طلبه، أمين الجامعة، عبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساع، الدكتور حمدان سعد، رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بآداب قنا، ولفيف من القيادات الإدارية، ومطوري التطبيق.

كما ناقش الاجتماع، خطة تفعيل الاستعانة بالمعدات الحديثة لضمان مستوى أعلى من النظافة وتغطية مساحات أكبر داخل الحرم الجامعي.

واستعرض رئيس جامعة قنا، آليات تشغيل المنظومة الإلكترونية، والتي تقوم على تقسيم الحرم الجامعى إلى قطاعات ونقاط متابعة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الإشراف وسرعة الاستجابة وتحسين مستوى النظافة والجاهزية بمختلف منشآت الجامعة.

وأكد رئيس جامعة قنا، أهمية تشغيل المنظومة الإلكترونية الجديدة حيث تمثل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الجامعة، مشيراً إلى أن الإدارة الإلكترونية ستسهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية في متابعة أعمال النظافة، وخطوة مهمة نحو إدارة أكثر كفاءة لمنظومة النظافة والتجميل.

وأضاف رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة مستمرة في تطوير أدواتها وتقنياتها لتحسين بيئة العمل وخدمة المنتسبين إليها، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل المتابعة الإلكترونية للمسطحات الخضراء وأعمال التجميل بما يضمن أعلى درجات الجاهزية داخل الجامعة لتحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة لكافة منسوبي الجامعة.

