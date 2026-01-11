من "الوعول والفهود إلى الأفيال".. كيف تحطمت أحلام أبطال الكان في حضرة زعيم أفريقيا الأول؟

أنهى منتخب مصر آمال نظيره الإيفواري في الحفاظ على لقب كأس الأمم الأفريقية الذي توج به في النسخة رقم 34 على أرضه قبل سنتين عندما تفوق عليه (3 – 2) في ختام منافسات ربع نهائي النسخة الحالية التي انطلقت في ضيافة المغرب في 21 ديسمبر الماضي وتتواصل حتى 18 يناير الجاري.

"الفراعنة" ألحقوا بـ "الأفيال البرتقالية" أول خسارة بعد صمود دام 8 مباريات متتالية في النسخة الماضية والحالية، حيث تكبد زملاء القائد فرانك كيسي آخر خسارة في البطولة أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بالنسخة الماضية، ثم توجوا باللقب بعدها بعد أن أطاحوا بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح في ثمن النهائي بعد التعادل (1 – 1) ثم تفوقوا على مالي (2 – 1) والكونغو الديمقراطية (1 – 0) في ربع ونصف النهائي ونيجيريا (2 – 1) والمباراة النهائية.

في النسخة الحالية واصل عملاق الغرب الأفريقي سلسلة صموده بأربعة مواجهات أخرى بفوزه على موزمبيق (1 – 0) والجابون (3 – 2) وتعادله مع الكاميرون (1 – 1) في المجموعة السادسة ثم واصل تألقه وفاز على منتخب بوركينافاسو (3 – 0) في ثمن النهائي، قبل أن تتبخر أحلام المدرب إيميرس فاي ونجومه فريقه من (المليونيرات) أمام جبروت "الفراعنة" أصحاب المقام الرفيع في البطولة منذ بدايتها عام 1957.

"وعول الواليا والفهود" أول الضحايا

تفوق منتخب مصر على نظيره الإثيوبي الملقب بـ "وعول الواليا" بطل نسخة 1962 (3 – 0) في مباراة المركز الثالث في نسخة 1963 بعد أن حرمه قبلها منتخب غانا من بلوغ النهائي بفوزه عليه (2 – 0) في المجموعة الأولى حيث كان نظام البطولة وقتها يقضي بتأهل المنتخبين المتصدرين للمباراة النهائية مباشرة، وفي نسخة 1970 سافر منتخب الكونغو الديمقراطية (زائير وقتها) إلى السودان من أجل الدفاع عن اللقب الذي توج به لأول مرة في نسخة 1968 بإثيوبيا ’ وبدأ مشواره بالخسارة أمام غانا (0 – 2) ثم تعادل مع غينيا (2 – 2) وظل متمسكاً بحظوظه في التأهل في لقاء الجولة الثالثة أمام منتخب مصر الذي أنهى على هذه الآمال عندما حسم اللقاء بهدف على أبو جريشة وأجبره على العودة للعاصمة كينشاشا بخيبة أمل كبيرة وفي المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

رباعية مصرية تُعيد "الشياطين الحمر" لأرض الواقع

في نسخة 1974 في مصر تكرر سيناريو نسخة 1963 أمام منتخب الكونغو بطل نسخة 1972 بالكاميرون عندما سقط أمام رفاق النجم حسن شحاتة (0 – 4) في مباراة المركز الثالث بعد أن خسر قبلها أمام منتخب زامبيا (2 – 4) في نصف النهائي علماً بأنه استهل حملة الدفاع عن اللقب بنجاح عندما تربع في صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من انتصارين على موريشيوس (2 – 0) وزائير (2 – 1) وتعادل مع غينيا (1 – 1).

"الأسود غير المروضة" أبرز الضحايا

تواصل تفوق منتخب مصر على (حامل لقب) البطولة في النسخة الخامسة عشرة التي احتضنتها "أرض الكنانة" عام 1986 عندما ابتسمت لهم ضربات الترجيح أمام منتخب الكاميرون بطل نسخة 1984 في كوت ديفوار وتوجوا باللقب للمرة الثالثة في تاريخهم على ملعب القاهرة الدولي في حضور أكثر من 120 ألف متفرج.

كان زملاء "الأسطورة" روجيه ميلا قد صمدوا 7 مباريات متتالية في نسختي 1984 و1986 بعد خسارتهم أمام مصر في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بهدف (المدفعجي) طاهر أبوزيد بعدها تفوقوا على توجو (4 – 1) وكوت ديفوار (2 – 0) في الدور الأول ثم تخطوا منتخب الجزائر بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد التعادل السلبي بعدها عانقوا اللقب للمرة الأولى بعد الفوز على نيجيريا (3 – 1) في المباراة النهائية ’ ثم خاضوا 4 مباريات أخرى في نسخة 1986 أمام زامبيا وفازوا (3 – 2) والمغرب وتعادلوا (1 – 1) والجزائر وفازوا (3 – 2) أيضاً في المجموعة الثانية وفي نصف النهائي تفوقوا على كوت ديفوار (1 – 0) قبل أم تتوقف هذه المسيرة أمام زملاء القائد مصطفى عبده في المباراة النهائية التي انتهت بالتعادل السلبي قبل أن يحسمها المصريين بركلات الترجيح بعد أن أطاح كانا بيك بالركلة الأخيرة خارج مرمى العملاق ثابت البطل.

"بافانا – بافانا" يتذوق من كأس المصريين

مع ظهوره الأول في البطولة في النسخة رقم 20 التي استضافها على أرضه عام 1996 بعد نهاية التفرقة العنصرية ’ خاض منتخب جنوب أفريقيا مسيرة رائعة ولم يتعرض إلا لخسارة واحدة أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بهدف أحمد "الكاس" بعد أن تفوق قبلها على الكاميرون (3 – 0) وأنجولا (1 – 0) ثم فاز على الجزائر (2 – 1) في ربع النهائي وغانا (3 – 0) في نصف النهائي وتونس (2 – 0) في النهائي وتوج باللقب لأول مرة.

في الظهور الثاني في بوركينافاسو 1998 واصل "بافانا – بافانا" تألقه وخاض 3 مباريات في المجموعة الثالثة تعادل في إثنين منها مع أنجولا (0 – 0) وكوت ديفوار (1 – 1) وحقق فوز عريض على ناميبيا (4 – 1) بعدها فاز على المغرب والكونغو الديمقراطية (2 – 1) في ربع ونصف النهائي ثم سقط أمام منتخب مصر بثنائية أحمد حسن وطارق مصطفى في المباراة النهائية.