قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاي للشر .. محمد شريف «الديزل» يكشف تفاصيل إصابته داخل جيم بالشيخ زايد
تعيين المستشار هشام بدوي في مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية
ننشر أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية
من "الوعول والفهود إلى الأفيال".. كيف تحطمت أحلام أبطال الكان في حضرة زعيم أفريقيا الأول؟
وزير الخارجية: أولوية قصوي لتهيئة بيئة أعمال للشركات المصرية بالدول الأفريقية
نابلس.. إصابات بالرصاص واختناق عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام البلدة القديمة
مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من "الوعول والفهود إلى الأفيال".. كيف تحطمت أحلام أبطال الكان في حضرة زعيم أفريقيا الأول؟

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

أنهى منتخب مصر آمال نظيره الإيفواري في الحفاظ على لقب كأس الأمم الأفريقية الذي توج به في النسخة رقم 34 على أرضه قبل سنتين عندما تفوق عليه (3 – 2) في ختام منافسات ربع نهائي النسخة الحالية التي انطلقت في ضيافة المغرب في 21 ديسمبر الماضي وتتواصل حتى 18 يناير الجاري.

"الفراعنة" ألحقوا بـ "الأفيال البرتقالية" أول خسارة بعد صمود دام 8 مباريات متتالية في النسخة الماضية والحالية، حيث تكبد زملاء القائد فرانك كيسي آخر خسارة في البطولة أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بالنسخة الماضية، ثم توجوا باللقب بعدها بعد أن أطاحوا بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح في ثمن النهائي بعد التعادل (1 – 1) ثم تفوقوا على مالي (2 – 1) والكونغو الديمقراطية (1 – 0) في ربع ونصف النهائي ونيجيريا (2 – 1) والمباراة النهائية.

في النسخة الحالية واصل عملاق الغرب الأفريقي سلسلة صموده بأربعة مواجهات أخرى بفوزه على موزمبيق (1 – 0) والجابون (3 – 2) وتعادله مع الكاميرون (1 – 1) في المجموعة السادسة ثم واصل تألقه وفاز على منتخب بوركينافاسو (3 – 0) في ثمن النهائي، قبل أن تتبخر أحلام المدرب إيميرس فاي ونجومه فريقه من (المليونيرات) أمام جبروت "الفراعنة" أصحاب المقام الرفيع في البطولة منذ بدايتها عام 1957.

"وعول الواليا والفهود" أول الضحايا

تفوق منتخب مصر على نظيره الإثيوبي الملقب بـ "وعول الواليا" بطل نسخة 1962 (3 – 0) في مباراة المركز الثالث في نسخة 1963 بعد أن حرمه قبلها منتخب غانا من بلوغ النهائي بفوزه عليه (2 – 0) في المجموعة الأولى حيث كان نظام البطولة وقتها يقضي بتأهل المنتخبين المتصدرين للمباراة النهائية مباشرة،  وفي نسخة 1970 سافر منتخب الكونغو الديمقراطية (زائير وقتها) إلى السودان من أجل الدفاع عن اللقب الذي توج به لأول مرة في نسخة 1968 بإثيوبيا ’ وبدأ مشواره بالخسارة أمام غانا (0 – 2) ثم تعادل مع غينيا (2 – 2) وظل متمسكاً بحظوظه في التأهل في لقاء الجولة الثالثة أمام منتخب مصر الذي أنهى على هذه الآمال عندما حسم اللقاء بهدف على أبو جريشة وأجبره على العودة للعاصمة كينشاشا بخيبة أمل كبيرة وفي المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

رباعية مصرية تُعيد "الشياطين الحمر" لأرض الواقع

في نسخة 1974 في مصر تكرر سيناريو نسخة 1963 أمام منتخب الكونغو بطل نسخة 1972 بالكاميرون عندما سقط أمام رفاق النجم حسن شحاتة (0 – 4) في مباراة المركز الثالث بعد أن خسر قبلها أمام منتخب زامبيا (2 – 4) في نصف النهائي علماً بأنه استهل حملة الدفاع عن اللقب بنجاح عندما تربع في صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من انتصارين على موريشيوس (2 – 0) وزائير (2 – 1) وتعادل مع غينيا (1 – 1).

"الأسود غير المروضة" أبرز الضحايا

تواصل تفوق منتخب مصر على (حامل لقب) البطولة في النسخة الخامسة عشرة التي احتضنتها "أرض الكنانة" عام 1986 عندما ابتسمت لهم ضربات الترجيح أمام منتخب الكاميرون بطل نسخة 1984 في كوت ديفوار وتوجوا باللقب للمرة الثالثة في تاريخهم على ملعب القاهرة الدولي في حضور أكثر من 120 ألف متفرج.

كان زملاء "الأسطورة" روجيه ميلا قد صمدوا 7 مباريات متتالية في نسختي 1984 و1986 بعد خسارتهم أمام مصر في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بهدف (المدفعجي) طاهر أبوزيد بعدها تفوقوا على توجو (4 – 1) وكوت ديفوار (2 – 0) في الدور الأول ثم تخطوا منتخب الجزائر بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد التعادل السلبي بعدها عانقوا اللقب للمرة الأولى بعد الفوز على نيجيريا (3 – 1) في المباراة النهائية ’ ثم خاضوا 4 مباريات أخرى في نسخة 1986 أمام زامبيا وفازوا (3 – 2) والمغرب وتعادلوا (1 – 1) والجزائر وفازوا (3 – 2) أيضاً في المجموعة الثانية وفي نصف النهائي تفوقوا على كوت ديفوار (1 – 0) قبل أم تتوقف هذه المسيرة أمام زملاء القائد مصطفى عبده في المباراة النهائية التي انتهت بالتعادل السلبي قبل أن يحسمها المصريين بركلات الترجيح بعد أن أطاح كانا بيك بالركلة الأخيرة خارج مرمى العملاق ثابت البطل.

"بافانا – بافانا" يتذوق من كأس المصريين

مع ظهوره الأول في البطولة في النسخة رقم 20 التي استضافها على أرضه عام 1996  بعد نهاية التفرقة العنصرية ’ خاض منتخب جنوب أفريقيا مسيرة رائعة ولم يتعرض إلا لخسارة واحدة أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بهدف أحمد "الكاس" بعد أن تفوق قبلها على الكاميرون (3 – 0) وأنجولا (1 – 0) ثم فاز على الجزائر (2 – 1) في ربع النهائي وغانا (3 – 0) في نصف النهائي وتونس (2 – 0) في النهائي وتوج باللقب لأول مرة.

في الظهور الثاني في بوركينافاسو 1998 واصل "بافانا – بافانا" تألقه وخاض 3 مباريات في المجموعة الثالثة تعادل في إثنين منها مع أنجولا (0 – 0) وكوت ديفوار (1 – 1) وحقق فوز عريض على ناميبيا (4 – 1) بعدها فاز على المغرب والكونغو الديمقراطية (2 – 1) في ربع ونصف النهائي ثم سقط أمام منتخب مصر بثنائية أحمد حسن وطارق مصطفى في المباراة النهائية.

منتخب مصر أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

استشهاد المعتقل حمزة عبدالله عدوان من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد المعتقل حمزة عبدالله عدوان من غزة بسجون الاحتلال الإسرائيلي

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تراجع مؤشراتها

الجيش الروسي يحرر بلدة بيلوجوريه التابعة لمقاطعة زابوروجيا

الجيش الروسي يحرر بلدة بيلوجوريه التابعة لمقاطعة زابوروجيا

بالصور

احذر.. 3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت

3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت
3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت
3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد