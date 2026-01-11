قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
9.8 مليار شيكل.. إسرائيل توقع عقد توسيع إمدادات ألمانيا من أنظمة آرو 3
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة

خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
إسراء عبدالمطلب

تعيش أسرة الشاب محمد أسامة فتحي مأساة إنسانية قاسية، بعد أن تحولت رحلة علاج طارئة إثر حادث سير إلى سلسلة من المضاعفات الخطيرة الناتجة عن خطأ طبي، انتهت بتسمم في الدم وخراج في المخ، وسط عجز الأسرة عن توفير العلاج اللازم، وتخبط بين المستشفيات، ومناشدات عاجلة لإنقاذ حياة نجلها.

بداية القصة.. حادث سير وخطأ طبي

تعود تفاصيل الأزمة إلى تعرض الشاب محمد أسامة فتحي لحادث سير خطير، جرى على إثره نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الهرم. 

وبحسب رواية الأسرة، كان محمد يعاني من كسور في الجمجمة ونزيف حاد، إلى جانب إصابات في الحوض، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا شمل إجراء عمليات في الحوض والجمجمة لوقف النزيف وإنقاذ حياته.

خطأ طبي وتلوث خلال العملية

بعد فترة قصيرة من إجراء الجراحة الأولى، فوجئت والدة محمد بإبلاغ المستشفى أن نجلها يحتاج إلى عملية إضافية، بحجة وجود تلوث في الجرح والعظام حدث أثناء العملية الأولى، وأنه يجب أن يخضع الشاب لعملية جديدة بهدف تنظيف مكان الجراحة.

إلا أن الحالة الصحية لمحمد لم تشهد أي تحسن يُذكر، بل بدأت الأعراض في التفاقم، وسط معاناة شديدة وآلام متواصلة، ما دفع والدته للشك في وجود خطأ طبي جسيم.

شكوى ونقل المريض.. ثم الصدمة الكبرى

أمام تدهور الحالة، تقدمت الأم ابتسام بشكوى، وقررت نقل نجلها إلى مستشفى آخر على أمل إنقاذه. وهناك كانت الصدمة الأكبر، إذ أظهرت الفحوصات الطبية أن محمد يعاني من تلوث حاد في الدم، تطور لاحقًا إلى خراج في المخ، نتيجة مباشرة لتسمم الدم.

وأكد أطباء المستشفى الجديد، وفقًا لرواية الأسرة، أن ما حدث هو مضاعفات ناتجة عن تلوث خلال الجراحة الأولى، وأن الحالة تُصنف ضمن الأخطاء الطبية الجسيمة التي تتطلب تدخلاً عاجلًا ودقيقًا.

أزمة علاج ومعاناة مادية خانقة

تقول ابتسام، والدة محمد، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إنها أنفقت كل ما تملك من مال على علاج نجلها، في محاولة يائسة لإنقاذه، ولم يتبق لديها أي موارد مالية. 

ولم تقف المأساة عند هذا الحد، إذ اضطرت جدة الشاب للمساهمة بتكاليف العلاج من أموال كانت مخصصة لعلاجها من مرض السرطان وخضوعها للعلاج الكيماوي.

ورغم هذه التضحيات، فوجئت الأسرة بإبلاغها من أحد المستشفيات أن الطبيب المسؤول عن الخطأ الطبي هو من يجب أن يستكمل علاج الشاب، وأن المستشفى غير مسؤولة عن أخطاء جراحية ارتكبت في مكان آخر، في وقت يؤكد فيه الأطباء ضرورة التدخل الجراحي السريع لإنقاذ حياة محمد.

نداء إنساني عاجل

اليوم، تقف والدة محمد أسامة في حالة من العجز التام، لا تعلم إلى أين تذهب بابنها، ولا تملك القدرة المالية على استكمال علاجه، بينما حالته الصحية تزداد خطورة مع مرور الوقت. 

وتناشد الأسرة الجهات المعنية، ووزارة الصحة، والمسؤولين، وكل من يستطيع المساعدة، التدخل العاجل لإنقاذ حياة الشاب، وفتح تحقيق طبي وقانوني شفاف في ملابسات ما تعرض له.

قصة محمد ليست مجرد حالة فردية، بل جرس إنذار جديد حول خطورة الأخطاء الطبية، ومعاناة الأسر البسيطة في مواجهة منظومة علاجية معقدة، حين يتحول العلاج من أمل في النجاة إلى سبب مباشر في تهديد الحياة.

محمد أسامة مستشفى الهرم استغاثة نداء عاجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

الترصد الوبائي

الزراعة تكشف جهود الترصد الوبائي.. 13 ألف زيارة منزلية لحماية الثروة الحيوانية

وزارة التضامن

التضامن تنظم برنامجا تدريبيا لموظفي الوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة

الأعلى للإعلام

تعديل إعلان أحد البنوك لمخالفته الضوابط الإعلامية والرياضية

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد