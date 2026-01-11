نابلس.. إصابات بالرصاص واختناق عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام البلدة القديمة

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني، و15 آخرون بحالات اختناق، صباح اليوم الأحد، جراء الاقتحام المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابين يبلغان من العمر 18 و26 عامًا أصيبا بالرصاص الحي في الفخذ والقدم، وجرى نقلهما إلى مستشفى رفيديا الحكومي، حيث وصفت حالتهما بالمستقرة.

كما أُصيب شاب ثالث بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الكتف في شارع الباشا، فيما أصيب مواطن رابع (30 عامًا) برصاصة حية في الفخذ.

وأضافت الجمعية أن 15 فلسطينيا، بينهم عدد من الصحفيين، أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الاستنشاق الكثيف للغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة في محيط البلدة القديمة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ميدانيًا.

كما أصيب فلسطيني يبلغ من العمر 60 عامًا برضوض وكدمات، عقب تعرضه للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال في محيط المنطقة.

في سياق متصل، استولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات مراقبة تعود لمحال تجارية في محيط البلدة القديمة، وسط استمرار الاقتحام الذي تخللته مواجهات ميدانية، واحتجاز لصحفيين ومسعفين، وإطلاق كثيف للرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين.

ولا يزال الوضع متوترًا في البلدة القديمة، في ظل انتشار واسع لقوات الاحتلال واستمرار عمليات المداهمة.